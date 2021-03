Instagram de Nego Di é visto em site de impulsionamento de seguidores e curtidas

Reprodução/Instagram Videomaker pretende processar Nego Di

Parece que Nego Di resolveu dar uma “forcinha” para deixar seu Instagram pomposo. Há quem jure de pé junto ter dado de cara com a conta oficial do humorista em um site que contribui para o aumento do número de seguidores, curtidas e comentários. Para quem não sabe, existem empresas especializadas nesse recurso, e uma delas faz questão de ressaltar que “famosos do Brasil são nossos clientes” e “muitos artistas aumentaram a popularidade com os nossos serviços”. Procurado, não retornou até o fechamento deste texto.

Por falar nisso, o gaúcho, eliminado no terceiro paredão do “Big Brother Brasil 21” com 98,76% dos votos, começou a respirar aliviado após perceber sinais de trégua no seu “cancelamento” virtual. A boa sensação fez com que ele fizesse esta afirmação por meio do microblog Twitter: “Fico feliz em ver que a galera está aprendendo a separar jogo da vida real. De uma semana pra outra, o comportamento na rede mudou muito! É essa evolução que nos faz não desistir da nossa vida e dos nossos sonhos”.