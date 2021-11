Instagram começa a exigir vídeos dos rostos dos usuários; entenda

Unsplash Instagram adiciona camada de proteção à criação de novas contas

O Instagram passou a exigir que novos usuários gravem vídeos curtos para verificar sua identidade na hora de criar novas contas. O objetivo da rede social é trazer uma camada adicional de segurança.

De acordo com a Meta, dona do Instagram, a ferramenta é capaz de dificultar a abertura de contas de spam, além de impedir que uma pessoa se passe por outra.

A empresa afirmou, ainda, que não coletará informações biométricas, e que as imagens gravadas serão tratadas com segurança. “As selfies enviadas nunca ficarão visíveis no Instagram e serão excluídas em 30 dias. A Meta também não coletará seus dados biométricos e tampouco usará no desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento facial da empresa”, diz um aviso que aparece no momento da gravação.

Agora, toda vez que uma nova conta for criada, o usuário precisará gravar um vídeo curto movimentando a cabeça em diversas posições. Há a possibilidade de que, no futuro, o Instagram também exija essa verificação para contas já existentes.