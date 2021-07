Reprodução: iG Minas Gerais INSS vai revisar benefícios após TCU apontar R$ 2,7 bi em irregularidades

O Tribunal de Contas da União (TCU) notificou o Instituto Nacional de Seguro Socia l (INSS) sobre R$ 2,7 bilhões pagos em benefícios com potenciais irregularidades . Agora, o INSS precisa revisar os pagamentos e apresentar um plano para conter erros dessa natureza.

De acordo com o G1, entre as inconsistências, além do 13º salário, estão benefícios como:

benefícios por invalidez, auxílio-doença e renda mensal vitalícia;

benefícios pagos a pessoas com CPF cancelado ou nulo;

benefícios pagos a pessoas mortas;

aposentadorias por idade que não atendem ao critério de idade;

pensão por morte desdobrada com valor desigual para dependentes ou quantidade de dependentes inconsistente;

pensão por morte paga a dependentes cuja soma de pagamentos supera o teto previdenciário;

benefícios superiores ao teto previdenciário ou aos limites estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF); e

acumulação indevida de benefícios.

A Previdência precisará apresentar um plano de controles internos a serem adotados que indique o fim das irregularidades.