INSS troca nomes e deixa aposentada sem benefício por achar que ela morreu

Quem precisa de um celular com 100 giga de internet? Ainda que as operadoras busquem amparar os consumidores com planos diversificados com modelos Família, pré e Controle, há uma fatia de consumidores que deseja ter bastante capacidade de internet à sua disposição no celular.

A má notícia para esse consumidor é que há poucos planos disponíveis com 100 giga ou mais de capacidade de internet no celular . A leitura do mercado é de que esse consumidor é minoria e pertence a uma casta social mais provilegiada.

Com exceção da Oi, que oferece 100 giga de internet com aplicativos ilimitados como Netflix, Waze e Whatsapp por uma mensalidade de R$ 129,90 ao mês, preço praticado por concorrentes com ofertas de 16 giga, todos os valores apurados pela reportagem superam os R$ 300.

A pesquisa foi realizada com a ferramenta iG Compara Planos, desenvolvida em parceria do portal iG com o site Melhor Preço.

A Nextel não oferece nenhum plano de celular com 100 giga de internet. A Tim oferece dois. O primeiro consiste em 100 gigas por R$ 319,90 ao mês; e o segundo em 180 giga por R$ 499,90 mensais.

A Vivo, por seu turno, oferece dois planos. Um de 100 giga por R$ 429 e outro, de 140 giga por R$ 529. A Claro oferece três pacotes. Dois de 100 giga e um de 105 giga. Todos por R$ 399.

Ligações locais e interurbanas ilimitadas estão previstas em todos esses planos.

