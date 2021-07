INSS: Tempo trabalhado sem registro em CLT pode ser contado na aposentadoria

Reprodução: iG Minas Gerais INSS poderá contabilizar tempo trabalhado sem registro em aposentadoria de beneficiário

Empregados que trabalharam períodos sem registro em carteira assinada poderão incorporar o tempo trabalhado na solicitação da aposentadoria. Para isso, é necessário ter a comprovação de trabalho fora da CLT, como contrato entre o empregado e empregador.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ressalta a importância de entregar as informações completas para agilizar a tramitação do pedido de aposentadoria.

É importante ressalta que para comprovar o tempo de trabalho sem registro são necessárias provas documentais. INSS e a Justiça do Trabalho não aceitam prova testemunhal como única comprovação.

Veja os documentos necessários para pedir contabilização de tempo de trabalho