INSS oferece adicional de 25% para aposentados; entenda

Martha Imenes Valores não valem para beneficiários de pensão por morte

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece um acréscimo de 25% do benefício para os aposentados por invalidez que dependem de terceiros para realizar tarefas simples. Entenda quem tem direito ao aumento dos valores.

O acréscimo de 25% pode ser concedido para aposentados por invalidez que dependem de outras pessoas, como um cuidador ou enfermeiro, para realizar coisas como comer ou tomar banho. Se enquadra no benefício aposentados com :

Alteração de capacidades mentais;

Cegueira total;

Dano de uma das mãos e de dois pés (mesmo com prótese);

Doença que faça com que o aposentado fique de leito;

Incapacidade permanente para atividades diárias;

Paralisia de dois membros superiores ou inferiores;

Perda de um membro superior e outro inferior (quando não for possível colocar prótese);

Perda dos membros inferiores acima dos pés (quando não for possível colocar prótese).

Outros casos de aposentadoria por invalidez podem garantir o aumento, a depender da análise do INSS.

O adicional deve ser pedido por meio de uma nova perícia médica. Após a apresentação do novo relatório, um supervisor da perícia técnica do INSS. O processo tende a levar 45 dias úteis.

Para solicitar o aumento de 25% do valor do benefício, é necessário entrar no aplicativo do Meu INSS (disponível para Android e iOS), e clicar no setor “Novo Pedido”. Lá, basta inserir as informações necessárias e anexar os documentos que comprovam a dependência de outros e alguma forma de identificação com foto, como RG ou CNH. Também é preciso informar o CPF do procurador ou representante do aposentado.

Em seguida, a perícia do INSS pode ser chamada de acordo com o horário e dia de preferência do beneficiário. Durante o processo, os documentos apresentados dentro do aplicativo e os laudos médicos serão requisitados pelos agentes.

É importante ressaltar que, em caso de morte, o acréscimo de 25% será cancelado, ou seja, o valor da pensão por morte deve ser estabelecido pelo INSS. Confira aqui outras doenças que garantem a aposentadoria por invalidez.

Em caso de dúvidas, é possível verificar mais informações pelo aplicativo e site do Meu INSS , ou o pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Fonte: IG ECONOMIA