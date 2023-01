INSS: juiz exige pagamento de aposentadoria em 30 dias

Lorena Amaro Justiça exige respostas do INSS para trabalhador que pediu aposentadoria à nove meses

A 1ª Vara Federal de Toledo deu o prazo de até 30 dias para que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) analise o pedido de aposentadoria de um idoso. Segundo o caso, a solicitação do benefício havia sido feita em maio de 2022, e até janeiro de 2023 não haviam respostas pelo órgão.

De acordo com o juiz Wesley Schneider Collyer, a demora no atendimento ao trabalhador “extrapola os limites do razoável”. O Supremo Tribunal Federal (STF) determina que, em casos de pedidos de aposentadorias ou outros benefícios do INSS, há um prazo de 90 dias para a resposta do órgão.

A legislação em questão está nos autos RE 1.171.152/SC da Suprema Corte, com o aval da Procuradoria Geral da República.

Foi entendido pelo juiz que o prazo de trinta dias será o suficiente para a conclusão da análise. Mesmo levando em consideração a longa lista de espera dos benefícios do instituto, o magistrado entendeu que a demora é alarmante.

“Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar à autoridade impetrada que, em 30 dias, contados da intimação da presente decisão, tome as providências necessárias no sentido de concluir a análise do requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição do impetrante”, entendeu o juiz.

O prazo para o INSS responder ao trabalhador se inicia após a conclusão do processo. O caso aconteceu em Toledo, no Paraná.

Fonte: IG ECONOMIA