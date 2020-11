INSS inicia teste de teleperícia a partir de hoje

Os casos de pessoas infectadas no Brasil pelo novo coronavírus ao longo da pandemia aproximam-se de 5,85 milhões. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 38.307 novos diagnósticos positivos para a covid-19, totalizando 5.848.959. Ontem (13), o painel de informações marcava 5.810.652 casos acumulados.

Ainda de acordo com a atualização do Ministério da Saúde, as mortes por covid-19 chegaram a 165.658. Nas últimas 24 horas, foram registradas 921 mortes. Ontem, o painel de estatísticas marcava 164.737 óbitos. Ainda há 2.388 falecimentos em investigação, mas esse número ainda se refere à última quinta-feira (12).

O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde na noite deste sábado (14). Segundo a pasta, as dificuldades de atualização nesta semana devem-se a um problema nos sistemas informatizados que pode ser um ataque cibernético.

O balanço apontou também 391.790 pacientes em acompanhamento. Outros 5.291.511 já se recuperaram da doença.

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes são São Paulo (40.459), Rio de Janeiro (21.284), Minas Gerais (9.504), Ceará (9.439) e Pernambuco (8.815).

As unidades da federação com menos casos são Roraima (706), Acre (708), Amapá (777), Tocantins (1.133) e Rondônia (1.501).