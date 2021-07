Redação 1Bilhão Educação Financeira INSS: crianças e adolescentes de baixa renda podem solicitar o BPC

Crianças e adolescentes de baixa renda podem solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) . Com isso, passam a receber R$ 1.100 como assistência do governo.

O benefício é conhecido por ser majoritariamente pago a idosos, no entanto, jovens que se enquadrem em quesitos de deficiência também pode requerer o programa assistencial. Nesse caso, o BPC é oferecido pela deficiência e não pela inaptidão para exercer atividade remunerada. Sendo assim, será necessário que os pais consigam comprovar as limitações da criança.

Antes de realizar a solicitação do BPC, será necessário se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico). O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é o centro de atendimento em que se realiza o cadastro no CadÚnico. Durante o isolamento social, os centros estão atendendo somente com horário agendado.