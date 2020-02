INSS começa a pagar benefício com reajuste na segunda-feira; aprenda a consultar

arrow-options Divulgação Benefícios reajustados começam a ser pagos nesta segunda-feira (3)

Os benefícios do INSS acima do salário mínimo começam a ser pagos nesta segunda-feira (3) e vão até a próxima sexta-feira (7). Os valores já estarão reajustados em 4,48%. O dia do pagamento é definido pelo número final do benefício.

O valor já reajustado pode ser conferido no aplicativo Meu INSS , disponível para os sistemas operacionais Android e iOS ou pelo no site da instituição . Além do valor final, o beneficiário pode acessar o dia de depósito do salário nas ferramentas.

O reajuste de aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do piso salarial do País é baseado no índice de inflação INPC, que ficou acumulado em 4,48% no ano passado. Já quem começou a receber o benefício depois de fevereiro de 2019 terá um reajuste proporcional.

Salário mínimo

Já os benefícios de um salário mínimo tiveram um reajuste menor no mês passado. Isso porque o mínimo de janeiro de 2020 será de R$ 1.039, um aumento de 4,1%. Os pagamentos começaram na última segunda-feira (27) e seguem até a próxima sexta-feira (7), seguindo a ordem do número final do benefício.

No próximo mês, os benefícios de um salário mínimo serão de R$ 1.045, uma vez que o presidente assinou na última quinta-feira (30) a medida provisória que aumentou o valor do piso a partir de fevereiro de 2020. A diferença ocorreu porque a inflação oficial do País ficou maior do que a expectativa calculada no fim do ano passado.

Veja as datas de pagamento

Benefícios acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 3 de fevereiro

Finais 2 e 7: 4 de fevereiro

Finais 3 e 8: 5 de fevereiro

Finais 4 e 9: 6 de fevereiro

Finais 5 e 0: 7 de fevereiro

Benefícios de até um salário mínimo

Final 1: 27 de janeiro

Final 2: 28 de janeiro

Final 3: 29 de janeiro

Final 4: 30 de janeiro

Final 5: 31 de janeiro

Final 6: 3 de fevereiro

Final 7: 4 de fevereiro

Final 8: 5 de fevereiro

Final 9: 6 de fevereiro

Final 0: 7 de fevereiro

O número final do benefício utilizado pelo INSS para fazer o pagamento não considera o dígito do benefício (o número após a hífen na sequência numérica).