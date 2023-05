INSS anuncia clube de vantagens com descontos em viagens, shows e mais

José Cruz/Agência Brasil – 30/12/2022 Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, comemorou novidade

O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciaram nesta quinta-feira (18) que vão lançar na próxima segunda-feira (22) um “clube de vantagens” para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS.

Chamado de Meu INSS+, o cartão virtual vai oferecer vantagens como descontos em cinemas, shows, academias e lojas, viagens, serviços de telemedicina, e mais.

Segundo o INSS, o cartão virtual vai servir tanto para oferecer os descontos quanto para comprovar o benefício junto ao Instituto, substituindo o cartão físico.

“O cartão virtual Meu INSS+ representa mais cidadania, mais parceria, mais inclusão, mais qualidade de vida aos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS”, afirma o ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Inicialmente, a parceria do INSS para oferecer vantagens é com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal. O instituto promete, porém, buscar outros bancos e entes públicos e privados para parcerias, aumentando os benefícios oferecidos aos aposentados e pensionistas.

A partir de segunda-feira, o cartão poderá ser acessado digitalmente através do aplicativo Meu INSS, já utilizado por beneficiários do instituto.

