Inspire-se no visual moderno e estiloso da Bruna Marquezine na hora de se vestir

A menina dos olhos da Rede Globo está sempre em alta, não só nas telinhas, mas também no mundo da moda. Aos 25 anos e dona de uma longa carreira na televisão brasileira , Bruna Marquezine coleciona looks dignos de uma passarela. Elegante, sensual e, ao mesmo tempo, casual, ela sabe muito bem aproveitar o conceito do “menos é mais” na hora de se vestir.





Suas produções minimalistas e monocromáticas são sua marca registrada. Como uma boa carioca, ela adora roupas com a cara do verão e peças únicas, como vestidos. Seja para sair com as amigas ou para um evento de gala, Bruna sabe muito bem como se vestir de uma maneira única e que reflete seus gostos e sua personalidade. Gostou do estilo da atriz? Então saiba em quais peças apostar para copiá-lo agora mesmo.

Como copiar os looks da Bruna Marquezine

Quanto mais leve, melhor

Foto: Reprodução/Pinterest

Bruna adora peças leves, por isso ela usa e abusa de vestidos de cetim. Eles são a prova de que um visual pode ser simples e muito sensual ao mesmo tempo, basta saber como usá-lo. Combine acessórios dourados ou prateados para trazer ainda mais brilho para sua produção, eles com certeza farão toda a diferença.

Blazer mode on

Foto: Reprodução/Pinterest

Se existe uma peça capaz de deixar qualquer visual mais elegante, é o blazer, e a atriz sabe muito bem disso. Esqueça os looks sem graça, pois os terninhos também podem ser sensuais, se misturados com uma lingerie, ou despojados, se usados com uma calça jeans. Para deixá-los ainda mais casuais, basta arregaçar as mangas e investir em pulseiras e colares.

Pretinho básico

Foto: Reprodução/Pinterest

Não é segredo nenhum que a cor preta é a favorita das fashionistas, e com a Bruna Marquezine não é diferente. A atriz adora longos vestidos, com vários tipos de decotes, que é o que faz toda a diferença no visual. Seja nas pernas, nas costas ou no busto, o importante é deixar uma parte do corpo a mostra. Aposte em saltos altos coloridos para dar uma cor ao look.

Fashion e casual

Foto: Reprodução/Pinterest

Mesmo para ficar em casa ou no dia a dia, Bruna não deixa o estilo de lado. Seus looks casuais misturam todas as tendências do mundo da moda, e ainda conseguem ser superconfortáveis. Para copiar os visuais da atriz, aposte em moletons e jaquetas bomber, além de saias no estilo college e calças jegger.

Ousadia com estilo

Foto: Reprodução/Pinterest

Se tem alguém que não tem medo de ousar na hora de se vestir é a Bruna Marquezine. Antenada nas últimas tendências do mundo todo, a atriz gosta de experimentar visuais com diferentes peças, tecidos e decotes. Aposte em roupas com várias estampas e misture mais de um estilo na hora de montar sua produção. Acessórios, como brincos e óculos, são muito bem-vindos.

Elegância até na praia

Foto: Reprodução/Pinterest

Não é porque a praia não pede uma roupa, que o estilo vai ser deixado de lado. A atriz adora modelos diferentes de biquínis, estampados ou não, o que faz toda a diferença é a forma de usá-los. Aposte nas amarrações diferenciadas e nos acessórios como bandanas e chapéus, para arrasar na hora das fotos na beira do mar.