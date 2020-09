Inspire-se nas famosas para combinar a máscara com os looks

Estilo e criatividade tem nome e sobrenome artístico: Lady Gaga! E ela provou isso mais uma vez na premiação do VMA deste domingo (30). Para receber as estatuetas, Gaga inovou – como sempre – nas peças e, desta vez, um item ajudou a compor todos os looks bafônicos: as máscaras. E não eram modelos comuns não! Diversificadas, inusitadas e bem diferentes, a cantora mostrou que é possível usar máscara combinando com o look , mesmo em uma premiação.

Elas se tornaram um item indispensável desde o início da pandemia do novo coronavírus, mas se você acha que elas não podem ser um item fashion, está muito enganada. Podem ser estampadas, monocromáticas e supercombinam com o seu próprio estilo! Existem diversas possibilidades de combinar a máscara com o seu visual e várias celebridades aderiram isso como forma de lutar contra a Covid-19 sem perder o estilo. Inspire-se nessas famosas e arrase na hora de se vestir, com estilo e proteção.

Celebridades que usaram máscara combinando com o look

Lady Gaga

Se tem alguém que dispensa qualquer discrição, é a cantora Lady Gaga. Conhecida por seus looks extravagantes, é claro que, mesmo durante a quarentena, ela não iria fazer diferente. Durante o Video Music Awards (VMA), ela surpreendeu no red carpet e no palco, ao usar máscaras diferentes que combinavam com suas roupas. Ela é a prova de que ousadia e estilo podem andar juntos com a segurança que, em momentos como esse, é indispensável.

Presidente da Eslováquia

Lá no começo da pandemia, a Zuzana Čaputová, presidente da Eslováquia, viralizou na internet após aparecer utilizando uma máscara que combinava com seu blazer. Apesar de ter virado meme na época, ela foi uma das primeiras a se arriscar na combinação, que é elegante e sofisticada, perfeita para quem quer ser estilosa e discreta.

Flay

A ex-BBB Flay está arrasando nas suas produções desde que deixou o reality. Com um look street style, ela se aproveitou da estampa em todas as peças, inclusive na máscara. A cantora vem recebendo muitos elogios pelo seu estilo e na internet, há quem a comparou, até mesmo, com a socialite Kim Kardashian.

Sabrina Sato

Outra celebridade, que também soube muito bem combinar as estampas, foi a Sabrina Sato. A apresentadora exibiu o look nas redes sociais e atraiu a atenção de seus seguidores. Os desenhos delicados de flores, escolhidos por ela, são perfeitos para montar um visual elegante e, ao mesmo tempo, leve. Esse tipo de produção é ótima para qualquer ocasião e mostra que estilo vai além do guarda-roupa das celebridades.

Joelma

Agora se quiser um pouco de brilho na hora de se vestir, nada melhor do que se inspirar na produção da cantora Joelma. Ela mostrou que, mesmo na hora do show, dá pra se proteger e ainda ser muito estilosa. Para copiar o look dela, basta dar uma incrementada na sua máscara com pedras de strass, que trazem um charme a mais para qualquer visual.

Cindy Crawford

Ícone fashion, a modelo Cindy Crawford aderiu não só a tendência de combinar a máscara com a roupa, como também a pegada tie-dye. As estampas coloridas viraram febre entre as celebridades e influenciadoras no mundo todo, e o melhor de tudo, é que elas podem ser feitas, até mesmo, em casa.