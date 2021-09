Redação João Bidu Inspire-se com 10 frases de Buda para encontrar a paz

Devotar grande parte da vida em busca de um ideal – e alcançá-lo – parece ser uma missão destinada a poucas pessoas, definitivamente. Sidarta Gautama, o príncipe que viria a se tornar Buda, é um destes exemplos. Ele nasceu em berço de ouro, cercado de todo luxo e conforto que a riqueza poderia oferecer. No entanto, criado para jamais conhecer o mundo fora dos muros de seus palácios, não sabia como poderia ser a realidade. E, quando finalmente entrou em contato com ela, ficou extremamente chocado, a ponto de abandonar tudo que tinha para buscar respostas para sua grande questão: o fim do sofrimento. Com base nos ensinamentos dele, selecionamos dez frases de Buda para inspirar a sua vida.

Sidarta passou por provações, dores e sacrifícios, mas as experiências foram fundamentais para guiá-lo em sua missão. Quando finalmente encontrou as respostas, decidiu que todas as pessoas também poderiam conhecê-las e dedicou o resto de sua vida a transmitir seus conhecimentos a quem quisesse.

A trajetória de Buda é cheia de significados e ensinamentos. E em meio a tantas coisas que passam pela nossa vida atualmente, como a filosofia budista pode nos ajudar a refletir? Acredite, a doutrina nascida há mais de 2500 anos tem muito a nos ensinar.

O texto budista mais conhecido e traduzido no mundo, Dhammapada, algo como “o caminho da virtude”, em páli, é rico em ensinamentos para a vida. A primeira edição traduzida para o português diretamente do páli, lançada pelo Selo Mantra, traz 423 aforismos que percorrem temas essências como o poder da mente, felicidade e propósito.

Mentalize as frases de Buda e inspire-se para encontrar a paz:

“Por meio do ódio, os ódios nunca são desfeitos; por meio do amor os ódios são sempre desfeitos – e esta é uma lei eterna.” “Assim como a abelha extrai o néctar da flor e se afasta sem prejudicar sua cor ou fragrância, que o sábio também perambule por entre a aldeia.” “Nenhum pai ou mãe, nem qualquer outro familiar, pode conferir maior benefício do que uma mente bem direcionada.” Uma má ação é aquela cuja pessoa que a praticou se arrepende, e cujas consequências a pessoa enfrenta com lágrimas e lamentações.” “Embora uma (pessoa) seja vencedora sobre um milhão de homens em batalha, aquele homem que se conquista a si é o maior vencedor.” “Um dia na vida de uma pessoa que é vigorosa e resoluta é melhor do que uma vida de cem anos de alguém que é fraco e indolente.” “O homem de pouco conhecimento espiritual cresce como um touro; sua carne aumenta, mas a sabedoria, não.” “Aquele que antes era descuidado, mas que depois se tornou cuidadoso, ilumina o mundo como a lua quando está livre das nuvens.” “Guarda-te dos maus pensamentos. Tem controle em tua mente. Não tenhas maus pensamentos (e) leva uma vida de bem-estar mental.” “A maior impureza de todas é a ignorância. Livrai-vos, pois, desta imperfeição e sereis livres de todas as impurezas.”

Fonte: Dhammapada, de Siddharta Gautama, Tradução de Prof. Dr. José Carlos Calazans. Editora Mantra

