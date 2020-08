Inspirado, Germán Cano garante vitória do Vasco sobre o São Paulo

A vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, neste domingo (16), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), foi a terceira do Cruzeiro em três partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, como iniciou o torneio com seis pontos negativos, devido à uma punição aplicada pela Fifa, só agora a Raposa pôde sair do zero na tabela de classificação.

Após uma pressão inicial cruzeirense, o Figueira se aproveitou dos espaços deixados pela equipe mineira para tomar o controle da partida. O meia Marquinho, em jogadas do atacante Keké, perdeu duas chances claras, dentro da grande área, mesmo tendo liberdade para finalizar. O castigo veio aos 45 minutos. Após o bate-rebate, a bola sobrou para o meia Maurício chutar no ângulo do goleiro Sidão, abrindo o placar para o time celeste.

Na etapa final, o Alvinegro se manteve no ataque, mas sem eficiência na finalização. Dos 13 chutes a gol, somente dois foram em direção à meta defendida pelo goleiro Fábio. Na melhor oportunidade, aos 28 minutos, o atacante Diego Gonçalves recebeu na esquerda, cortou para a perna direita e bateu procurando o ângulo, mas a bola passou ao lado do gol.

Com a vantagem no placar, o Cruzeiro adotou o contra-ataque como estratégia. Porém, só conseguiu chegar em arremates de fora da área. O volante Machado tentou três vezes, uma delas em cobrança de falta, mas em todas as tentativas a bola subiu demais e passou longe da meta. Menos mal para ele que a Raposa administrou o resultado e garantiu a vitória.

O triunfo em Florianópolis fez o Cruzeiro sair da zona de rebaixamento e pular para o nono lugar, com os primeiros três pontos na Série B. O Figueirense, com o tropeço, segue sem vencer e, com apenas um ponto, ocupa a 19ª e penúltima colocação. Confira AQUI a tabela completa da competição.

Chape desencanta

Mais cedo neste domingo (16), a Chapecoense venceu a primeira na Série B jogando em casa. O Verdão d’Oeste superou o Sampaio Correia por 1 a 0, com um gol de Aylon, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Ele recebeu a bola do companheiro de ataque Paulinho Moccelin, que forçou um erro de passe do zagueiro Paulo Sérgio para o goleiro Gustavo, e mandou para as redes.

A Chape ainda teve a chance de ampliar no segundo tempo, em um pênalti cometido por Paulo Sérgio no meia Vini Locatelli, mas, o lateral Alan Ruschel teve a cobrança defendida por Gustavo. Com a vitória, os catarinenses foram a quatro pontos, e ocupam o sexto lugar. A equipe tem um jogo a menos que a maioria dos adversários, já que a partida contra o CSA, pela segunda rodada, foi adiada devido aos casos confirmados de covid-19 no time alagoano. O Sampaio, com três derrotas, é o lanterna da Série B.

A quarta rodada da competição terá início nesta segunda-feira (17), com Juventude e América-MG em Caxias do Sul (RS), e segue até quinta (20), quando justamente Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam, no Mineirão, às 21h (horário de Brasília). Sampaio e Figueirense também duelam, mas somente na quarta (19), às 16h30, em São Luís. (MA)