Inspetor de polícia mata quatro colegas de trabalho e foge em viatura

Dourado, que estava de folga, fugiu em um carro da polícia, mas abandonou o veículo e se entregou no quartel da Polícia Militar da cidade.

Na madrugada deste domingo (14), um policial civil identificado como Dourado matou quatro colegas de trabalho na Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim, cidade localizada no Norte do Ceará, a cerca de 350 quilômetros de Fortaleza. As vítimas eram três escrivães e um inspetor da Polícia Civil, e três foram mortos dentro da delegacia, enquanto um foi morto do lado de fora.

Dourado, que estava de folga, fugiu em um carro da polícia, mas abandonou o veículo e se entregou no quartel da Polícia Militar da cidade. A Polícia Civil lamentou o ocorrido e informou que o local está isolado e passa por perícia. A motivação do crime ainda é desconhecida e está sendo investigada. Os corpos das vítimas ainda estavam no local à espera da Perícia Forense até a manhã deste domingo.

Em nota, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou as mortes e manifestou solidariedade às famílias, amigos e profissionais da Segurança Pública do Estado. O Governo do Ceará oferecerá todo o apoio necessário aos familiares das vítimas. O suspeito ainda não foi ouvido e permanece preso no quartel da PM.

Também por meio de nota, a Polícia Civil do Piauí lamentou o ocorrido. “A Polícia Civil do Piauí expressa votos de pesar e se solidariza à Polícia Civil do Ceará pelo falecimento de quatro policiais civis na madrugada deste domingo (14), fato ocorrido na cidade Camocim, interior do Ceará. A PC-PI estende os votos para familiares e amigos”.