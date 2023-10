Insegurança em bairros de Vitória em pauta

A sensação de insegurança dos moradores e comerciantes da regional 5 de Vitória foi o assunto da Comissão de Segurança, que realizou reunião nesta terça-feira (3). A regional administrativa 5 é composta pelos bairros Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza, Santa Lúcia, Santa Helena, Praia do Suá, Enseada do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade.

“A violência urbana é uma preocupação constante em nossas vidas”, relatou o presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto, Fred Muniz. Ele revelou que já viu pessoas sendo assaltadas a mão armada no bairro.

“A violência deixa marcas na saúde mental e emocional da vítima. A pessoa que vivencia a violência perde a vontade de sair de casa”, comentou.

O comerciante Cesar Saad, presidente da associação comercial do bairro, reforçou: “Prover segurança é dever do estado. Nós somos pagadores de impostos e esses impostos deveriam retornar em serviços essenciais”, disse. Ele informou que os empresários acabam contratando segurança privada para proteger seus comércios.

Saad também aproveitou a oportunidade para classificar o recurso das audiências de custódia como um “desserviço”. “A melhor maneira de prover segurança é evitar que se aconteça os delitos. Após acontecer, nós sabemos todo o trâmite burocrático e todas as amarras da lei que impedem a punição do criminoso”, comentou.

As audiências de custódia também foram criticadas pelo presidente da Associação de Moradores de Santa Helena, Eduardo Augusto Nicolau: “O cidadão é preso hoje. Hoje à noite ou amanhã ele vai ser solto na audiência de custódia”, disse.

Morador do centro de Vitória há quase 40 anos, o comerciante Eugênio Martini reclamou da falta de segurança na região. “O centro de Vitória deveria ser o local mais bonito do Espírito Santo”, disse.

O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) comentou sobre iniciativas que devem movimentar novamente o centro, aumentando a sensação de segurança, como o novo prédio da Santa Casa de Misericórdia e novas lojas e restaurantes no Porto de Vitória.

Moradores de outros municípios, como Vila Velha e Guarapari, também fizeram uso da palavra para reclamar da falta de segurança em suas regiões.

Tráfico de drogas e falta de efetivo

Um dos principais problemas detectados pelos participantes da reunião é a insegurança causada pelo tráfico de drogas.

“A dinâmica da criminalidade nos últimos 30 anos se modificou e hoje nós temos o advento da ocupação territorial pelo tráfico de drogas. Isso exige de nós uma atenção e um cuidado muito atento, porque nós já tivemos exemplos a nível internacional de países que foram dominados pelo tráfico de drogas”, disse o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Esmeraldo Costa Leite.

O presidente da Comissão de Segurança, deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), ressaltou a falta de efetivo policial e o adoecimento mental dos profissionais da segurança por sobrecarga de trabalho.

Também participaram do encontro os deputados Coronel Weliton (PTB), Allan Ferreira (Podemos) e Pablo Muribeca (Patri), além de representantes das polícias e da sociedade civil.

