Inscritos no Enem de 2019 devem se cadastrar no portal gov.br

Os participantes que realizaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 precisam se cadastrar no portal gov.br, do Governo Federal. A página unifica, de forma gradativa, todos os serviços digitais dos órgãos federais, com foco nas necessidades do usuário de serviços públicos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai disponibilizar, em 17 de março, as notas dos “treineiros”, participantes que fizeram o exame e avisaram, durante a inscrição, que não terminariam o ensino médio até dezembro passado.

Conforme previsto no edital do Enem 2019, também em 17 de março, fica acessível o espelho individual da redação com a pontuação recebida pelo participante em cada uma das cinco competências avaliadas pelos corretores, no Sistema Enem.

Para se cadastrar no gov.br, basta acessar a Página do Participante no endereço enem.inep.gov.br. No canto superior esquerdo, o botão GOV.BR leva ao portal de serviços digital do Governo Federal. No site, clique no botão “Acesso GOV.BR”, informe CPF, nome completo, e-mail e telefone, e registre login e senha para criar sua conta no portal. A partir desse momento, o participante fica com acesso liberado para os vários canais digitais do Governo Federal.

Enem – Realizado anualmente pelo Inep desde 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. Os participantes fazem provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias, que, ao todo, somam 180 questões, além da redação.

