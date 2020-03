Inscrições para Olimpíada Brasileira de Matemática seguem até 20 de março

O Núcleo Operacional do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), do Espírito Santo, promove capacitações para as empresas inscritas no programa, visando a prepará-las para atuar no mercado internacional. A oficina “Introdução à Exportação” acontecerá nos polos de Cachoeiro de Itapemirim e Linhares, nos dias 06 e 10 de março, respectivamente.

O PEIEX-ES é uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

Em Cachoeiro de Itapemirim, a capacitação será ministrada pelas técnicas do PEIEX-ES, Isabela Spadetti e Mirella Fávero, no dia 06 de março, a partir das 14 horas, na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), região Centro-Sul.

Em Linhares, a capacitação será ministrada pelo técnico do PEIEX-ES, Daniel Sardenberg, no dia 10 de março, a partir das 18 horas, no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“Os empresários que almejam colocar seus produtos no mercado externo receberão informações sobre os conceitos básicos para iniciar a exportação, além de conhecimento sobre as normas e legislações essenciais à atividade exportadora”, explica o subsecretário de Estado de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais da Sedes e coordenador do PEIEX-ES, Gabriel Feitosa.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, ressalta a importância das capacitações para a competitividade das empresas capixabas. “É importante que as empresas que desejam iniciar o processo de internacionalização e que não possuem experiência no mercado recebam conhecimento para explorar o ambiente externo”, diz.

Sobre o PEIEX-ES

O programa oferece às empresas, de forma gratuita, orientação técnica sobre as melhorias que a organização deve implementar para comercializar produtos e serviços no mercado internacional.

Se você tem interesse em ganhar o mundo com seus produtos, participe do PEIEX-ES. Já são cerca de 70 empresas capixabas se preparando gratuitamente para o comércio internacional, por meio do programa.

Sobre a Apex-Brasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. A Agência apoia atualmente cerca de 15 mil empresas em 80 setores da economia.

