Inscrições abertas para o Prêmio ‘Respostas para o Amanhã’

A 7ª edição do Prêmio “Respostas para o Amanhã” segue com as inscrições abertas até o dia 10 de agosto. A premiação, de abrangência nacional, busca estimular e divulgar projetos de investigação e experimentação científica e/ou tecnológica desenvolvidos por estudantes do Ensino Médio de escolas públicas.

As equipes, de três a cinco participantes, devem desenvolver projetos que enfatizem o ensino desses campos do conhecimento para diagnosticar demandas reais e apresentar respostas que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Os projetos devem ser orientados por professores que lecionam disciplinas das áreas das Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnologias.

Com base no ensino por projetos, na investigação científica e no pensamento crítico, a iniciativa contribui para a formação de cidadãos capazes de interpretar situações, lidar com as mudanças do contexto e contribuir para avanços da sociedade.

O Prêmio “Respostas para o Amanhã” é uma iniciativa do conglomerado sul-coreano Samsung Group, com coordenação geral do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da Organização das Nações Unidas para a Educação (Unesco) e da organização sem fins lucrativos Todos pela Educação.

Saiba mais: https://bit.ly/2CDt25I

