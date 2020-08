Inscrições abertas para formação on-line sobre educação escolar no sistema socioeducativo

.

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em parceria com a Secretaria da Educação (Sedu) abriu, nesta quinta-feira (06), as inscrições para o curso on-line “Diálogos sobre desafios e possibilidades da educação de adolescentes e jovens para a vida em liberdade”. A formação é destinada aos profissionais da socioeducação e professores, pedagogos e diretores da Sedu que atuam no sistema socioeducativo.

As inscrições devem ser realizadas até a próxima segunda-feira (10), pelo site do Iases, na aba Espaço do Servidor – Formação Inicial e Continuada. Os interessados deverão acessar e preencher um formulário on-line para garantir a sua vaga no curso.

A formação será realizada entre os dias 11 de agosto a 02 de outubro, pela plataforma Google Meet. A carga horária é de 60 horas e o curso conta com material de apoio e questionário a ser preenchido para garantir a certificação.

O curso visa a promover a formação continuada dos profissionais que atendem adolescentes e jovens nas unidades do Iases, com a proposta de realizar a mediação necessária para problematizar sua responsabilidade e sua participação no processo educativo.

A diretora socioeducativa do Iases, Fabiana Malheiros, contou que o curso reflete a preocupação do Iases com a qualidade da educação ofertada aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. “A formação irá promover uma reflexão sobre as práticas educativas nas unidades e, neste momento de pandemia, um debate importante sobre uma nova forma de fazer educação em meio a tudo que estamos vivendo. Além disso, a qualificação dos profissionais envolvidos auxilia no processo de criação de uma nova metodologia de educação para adolescentes e jovens do Iases. O curso preenche uma lacuna que buscávamos, de uma formação mais aprofundada e de qualidade com os profissionais da educação”, contou.

A iniciativa é fruto da parceria do Iases, por meio da Gerência de Medidas Socioeducativas (GMSE) e da Subgerência de Formação (Sufop), com a Gerência de Jovens e Adultos da Sedu (GEEJA).

Serão abertas quatro turmas, abrangendo os profissionais que atuam nas unidades das regiões norte, sul e Metropolitana, totalizando 200 vagas.

Clique aqui para se inscrever.

