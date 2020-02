Inscrições abertas em curso profissionalizante para egressos do sistema prisional

A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, participou da abertura da Vitoria Stone Fair | Marmomac Latin America 2020, que começou nesta terça-feira (11) e vai até sexta-feira (14), no Pavilhão de Carapina, na Serra. Também esteve no evento o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti. Durante a cerimônia de abertura foi apresentado o decreto prorrogando o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das operações realizadas na feira por 120 dias.

A vice-governadora afirmou que o decreto é uma forma de apoiar o crescimento da mineração no Espirito Santo. “Com esta atitude, o Governo se coloca como um aliado, como um parceiro estrutural para discutir tributos, meio ambiente, infraestrutura e ponte de diálogo para com o Governo Federal”, disse.

Jaqueline Moraes ressaltou também que a medida demonstra a disponibilidade do Governo “de trabalhar para melhorar o ambiente de negócios em todo o Espirito Santo”.

Para o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, a prorrogação na cobrança do ICMS para até 09 de junho é uma medida de incentivo às operações realizadas na feira. “O setor de rochas e granitos no Estado é responsável por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba. Com essa medida, queremos impulsionar esse setor tão importante para o desenvolvimento e crescimento econômico do Espírito Santo”, afirmou.

A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades políticas e da área de rochas, mineração e exportação, como o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (Abirochas), Reinaldo Dantas e a diretora da Agência Nacional de Mineração (ANM), Débora Toci Puccini.

A feira conta com a presença de 240 marcas e consolidou sua terceira onda exportadora, sendo a primeira de blocos; a segunda, de chapas; e agora a de agregação de valor aos materiais através de tecnologia.

Para o presidente do Sindirochas, Tales Machado, o crescimento do setor no último ano, que superou a marca de US$ 1 bilhão em exportações, é o destaque do momento. “A Vitoria Stone Fair tem significativa participação na expansão do setor pelo mundo, pois é um evento integrador que proporciona vários links de oportunidades no setor produtivo, de consumo e ainda na especificação dos produtos, primando pela valorização da aplicabilidade das rochas naturais”.

A Feira

A Vitoria Stone Fair | Marmomac Latin America 2020 reúne mais de 240 expositores, com previsão de público visitante de mais de 18 mil pessoas. O evento é uma realização da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere, com promoção do Sindirochas e Cetemag e apoio da Abirochas.

A exposição Brazilian Stones Original Design, da Abirochas em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), e conta com a apresentação de obras de 21 designers e arquitetos e curadoria de Vivian Coser.

