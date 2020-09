Inscrições abertas até esta terça-feira (01) para encontro formativo de psicólogos socioeducativos

.

Estão abertas até esta terça-feira (01) as inscrições para o Encontro Técnico-Formativo destinado aos psicólogos do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). A formação acontece nesta quinta-feira (03) e será transmitida por meio da plataforma on-line Google Meet.

O profissional interessado deverá se inscrever pelo site do Iases, na aba “Espaço do Servidor” – Formação Inicial e Continuada. O curso possui carga horária de 08 horas e oferece certificação.

A formação será dividida em dois turnos. Pela manhã, será realizada uma pesquisa sobre o perfil do psicólogo socioeducativo, com a participação da doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP – USP), Fernanda Bordignon. No turno da tarde, serão apresentadas as boas práticas nas áreas de atuação profissional.

O gerente de Medidas Socioeducativas do Iases, Lutz Franthesco da Silva Rocha, destacou a importância da participação dos profissionais da socioeducação nos encontros formativos. “Os encontros proporcionarão, além da troca de experiência e debate no âmbito da atuação profissional, uma oportunidade de valorização das equipes, pelo reconhecimento de trabalhos desenvolvidos por eles nas unidades e setores transversais do Iases”, disse.

Ciclo de Encontros Técnico-Formativos

O Encontro Técnico-Formativo para os psicólogos da socioeducação é o primeiro de um ciclo de formações que será oferecido aos profissionais do Iases, com o objetivo de promover a integração entre profissionais que atuam nas unidades socioeducativas e setores transversais, proporcionando diálogos sobre boas práticas nas áreas de atuação profissional.

Os encontros são organizados por categorias técnicas. Também serão contemplados pelas formações os pedagogos, assistentes sociais e assistentes jurídicos socioeducativos, nos dias 10 de setembro, 28 de setembro e 08 de outubro, respectivamente.

Clique aqui e confira o calendário de formações do mês de setembro.

Clique aqui e inscreva-se para o Encontro Técnico-Formativo – Psicólogos Socioeducativos.

