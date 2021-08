Inscrições prorrogadas para se tornar membro das Câmaras de Assessoramento da Fapes

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) prorrogou o prazo final de inscrição na Chamada Pública nº 07/2021 – Inscrição para Composição das Câmaras de Assessoramento da Fapes. Os interessados podem realizar a inscrição na plataforma SigFapes até as 17h59 do dia 31 de agosto para serem os novos membros das nove Câmaras da Fundação. O mandato é até 2023.

Para se inscrever, basta o interessado ter um cadastro na plataforma ou, caso não tenha, efetuar o cadastro, clicar no menu “Editais Abertos”, selecionar o campo “Chamada para Candidatura a Membro das Câmaras de Assessoramento da Fapes 2021/2023” e preencher os dados solicitados. Também deverá ser feito o upload dos documentos necessários. No ato da inscrição, o interessado deve indicar para qual Câmara deseja ser membro.

São nove Câmaras nas seguintes áreas:

Ciências Agrárias; Ciências Exatas e da Terra; Ciências da Saúde; Ciências da Vida; Engenharias; Linguística, Letras e Artes; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; e Inovação.

A diretora técnico-científica da Fapes, Denise Rocco de Sena, comentou sobre a importância do trabalho das Câmaras de Assessoramento para a Fundação. “A participação dos profissionais da pesquisa e da inovação nas nossas Câmeras Técnicas de Assessoramento é muito importante para o funcionamento da Fapes e para a manutenção, o desenvolvimento e a ampliação do ecossistema capixaba de Ciência, Tecnologia e Inovação. São oito Câmaras que representam as grandes áreas de conhecimento definidas pelo CNPq e uma Câmara de Inovação. Os membros são responsáveis, principalmente, pelas avaliações de propostas e acompanhamentos dos projetos de pesquisa, de inovação, difusão e de divulgação científica, aprovados nos editais da Fapes”, explicou a diretora técnico-científica da Fapes.

Requisitos

Para as Câmaras das grandes áreas do conhecimento, o candidato deve ser doutor com comprovada atuação na área de conhecimento de inscrição e estar atuando em instituições de ensino e/ou pesquisa do Espírito Santo, e/ou em projetos em instituições de ensino e/ou pesquisa no Espírito Santo.

Para a Câmara de Inovação, o interessado deve ser doutor ou profissional com comprovada experiência em inovação e/ou empreendedorismo e estar atuando em instituições de ensino, pesquisa e/ou inovação do Espírito Santo, e/ou em instituições do Ecossistema de Inovação do Estado, do setor público, empresas privadas, incubadoras, coworkings, aceleradoras, dentre outros.

Serviço:

Chamada Pública 07/2021– Inscrição para composição das Câmaras de Assessoramento da Fapes

Inscrição: até as 17h59 do dia 31 de agosto

Resultado: 20/09 (previsão)

Aonde se inscrever: www.sigfapes.es.gov.br

Esclarecimentos e informações adicionais: [email protected]

