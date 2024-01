Inscrições para Programa de Voluntariado no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça vão até a próxima quarta-feira (10)

Terminam, na próxima quarta-feira (10), as inscrições para o Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação (PVUC). Ao todo, são quatro vagas que vão contemplar o Parque Estadual Cachoeira da Fumaça (PECF), em Alegre. Os interessados deverão acessar https://iema.es.gov.br/pvuc-programa-de-voluntariado-em-unidades-de-conservacao, ler o edital com as regras e preencher a ficha de inscrição.

O resultado será divulgado até o dia 13 de janeiro. Os selecionados serão convocados por e-mail para assinatura do termo de adesão ao programa. Os voluntários vão atuar dos dias 30 de janeiro a 24 de fevereiro de 2024. A carga horária é de 30 horas semanais, com previsão de atividades nos fins de semana. Alguns trabalhos poderão ser realizados em campo, com caminhadas diárias de 2 a 4 quilômetros.

Podem participar pessoas acima de 18 anos, que estejam cursando ou concluído o Ensino Superior, com alguma experiência em atendimento ao público, sensibilização ambiental, serviços manuais em geral ou comunicação social. Os selecionados, preferencialmente, deverão ter seguro viagem ou seguro de acidentes pessoais ou seguro de vida. Caso não tenham, deverão assinar a Declaração de Conhecimento de Risco e Responsabilidade.

O trabalho voluntário não gera vínculo empregatício ou remuneração, conforme a Lei 9.608/1998 e IN 06/14 do Iema. Os voluntários recebem, como contrapartida da unidade de conservação, transporte diários saindo de Alegre até a sede do parque, além de capacitação sobre a unidade de conservação e atividades que serão realizadas, certificado com carga horária e atividades realizadas para o voluntário que cumprir, no mínimo, 70% dos dias totais de trabalho previsto e não se ausentar por mais do que três dias consecutivos sem justificativa.

Serão emprestados aos voluntários os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), quando necessário. O Parque Estadual Cachoeira da Fumaça não tem alojamento, mas os voluntários terão acesso a banheiro com chuveiro e água quente, além de cozinha completa com equipamentos e utensílios para o preparo das refeições.

Mais informações e edital estão disponíveis na página do voluntariado: https://iema.es.gov.br/pvuc-programa-de-voluntariado-em-unidades-de-conservacao

Dúvidas e outras informações pelo e-mail [email protected]

