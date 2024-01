Inscrições para o Sisu começam na segunda-feira (22)

Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 e desejam disputar uma das 264.360 vagas distribuídas em 127 instituições públicas de Educação Superior de todo o País devem, a partir da segunda-feira (22) até o dia 25 de janeiro, acessar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – clique AQUI, e fazer a inscrição utilizando o número de inscrição e senha do Enem.

Para concorrer a esta oportunidade, o estudante precisa ter obtido nota acima de 450 pontos na avaliação e não pode ter zerado a redação. É importante lembrar que, neste ano, o Sisu terá apenas uma edição no início do ano. Em edições anteriores, houve uma seleção em meados de junho.

No ato da inscrição, o candidato escolhe até duas opções de curso entre as ofertadas em cada processo seletivo do Sisu. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições. A inscrição válida será a última registrada no sistema. Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição, ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera.

Sistema de Seleção Unificada, o Sisu

O Sisu é um sistema eletrônico informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), em que instituições públicas da Educação Superior ofertam vagas a candidatos participantes do Enem.

Até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos, eles são selecionados por ordem de maior classificação, em cada uma das duas edições anuais do Sisu.

É importante ressaltar que algumas instituições adotam notas mínimas e/ou médias mínimas para inscrição em determinados cursos. Nesse caso, no momento da inscrição, se a nota do candidato não for suficiente para concorrer ao curso, o sistema emitirá mensagem com esta informação.

Informações à Imprensa:

Comunicação da Sedu

Íris Carolina/ Geiza Ardiçon/ Cícero Giuri

[email protected]

(27) 3636-7707/ 3636-7706/ 3636-7705

Fonte: GOVERNO ES