Inscrições para o Pré-Enem Sedu começam nesta segunda-feira (23)

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), publicou, nesta segunta-feira (23), o Edital nº 07/2026, que regulamenta o Processo Seletivo do curso Pré-Enem Espírito Santo 2026. A iniciativa é voltada a estudantes da Rede Pública Estadual e tem como objetivo fortalecer a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ampliando as oportunidades de acesso ao Ensino Superior.

Ao todo, são ofertadas 2.880 vagas, distribuídas em escolas polo da Rede Estadual de Ensino. Podem participar estudantes regularmente matriculados na 3ª série do ensino médio e na 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições têm início nesta segunda-feira (23) e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Aluno (clique AQUI e acesse), no ícone Pré-Enem, até as 23h59 da sexta-feira (27). A relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 10 de março de 2026, a partir das 17 horas.

Para efetivar a inscrição, o candidato deve informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), o número de identificação estudantil (ID 2026) e, caso possua, o número do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, o programa reafirma o compromisso da gestão com a trajetória acadêmica dos estudantes capixabas. “O Pré-Enem é uma política pública que amplia oportunidades e fortalece o projeto de vida dos nossos estudantes. Ao oferecer uma preparação estruturada, gratuita e alinhada ao Enem, garantimos mais condições para que os jovens da Rede Estadual disputem vagas no Ensino Superior em igualdade de condições”, afirmou o secretário.

Vitor de Angelo destacou ainda o alcance social da ação. “A iniciativa tem como objetivo oferecer uma educação equitativa e de qualidade aos jovens capixabas. O curso preparatório desempenha um papel importante ao proporcionar revisão de conteúdo, orientação estratégica e apoio emocional, visando preparar os estudantes para o Enem. Com isso, buscamos ajudá-los a alcançar um bom desempenho no exame e, consequentemente, ampliar as oportunidades de acesso ao Ensino Superior.”

Do total de vagas ofertadas, 50% são destinadas à ampla concorrência e 50% às vagas reservadas, sendo 45% para estudantes autodeclarados Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas (PPIQ) e 5% para Pessoas com Deficiência (PcD), garantindo critérios de equidade e inclusão no acesso ao curso.

Pré-Enem Espírito Santo

O Pré-Enem Espírito Santo é um curso preparatório gratuito, ofertado três vezes por semana, com turmas presenciais nas escolas polo e turmas on-line síncronas, realizadas por meio da plataforma Google Meet. A proposta pedagógica é estruturada com base na Matriz de Referência do Enem e prioriza a resolução de itens de edições anteriores do exame, permitindo que os estudantes desenvolvam estratégias e maior familiaridade com o formato da avaliação.

O curso também promove aulões presenciais aos sábados, com foco em Redação e nas áreas de conhecimento avaliadas no Enem, além de disponibilizar videoaulas gravadas como material complementar de apoio.

