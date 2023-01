Inscrições para o concurso do Iema seguem abertas até dia 25 de janeiro

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Ao todo, são 30 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. As remunerações iniciais são de R$ 3.339,00 para nível técnico e R$ 6.582.60 para nível superior, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação. A jornada de trabalho para o cargo é de 40 horas semanais.

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 25 de janeiro de 2023 e devem ser feitas no site da banca organizadora, o Instituto AOCP, no endereço https://www.institutoaocp.org.br/.

Das 30 vagas ofertadas, 26 são de nível superior, para o cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos, e quatro para o nível técnico, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos.

Para as vagas de nível técnico, as oportunidades são para Técnico Agrícola, Ambiental e em Química. Já para o nível superior, as vagas são para graduados em Serviço Social, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Produção, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Geologia, Oceanografia, Zootecnia, Medicina Veterinária e Psicologia.

Etapas do concurso

A seleção será realizada por meio de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos para o nível superior, de caráter classificatório. As provas serão realizadas nas cidades da Grande Vitória. A aplicação das provas tem data inicialmente prevista para o dia 26 de fevereiro de 2023.

Isenção da taxa

Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme a Lei Estadual nº 9.652/2011; doador de medula óssea (Lei Estadual nº 10.607/2016); isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física e que comprove a soma da renda familiar mensal de até dois salários mínimos (Lei Estadual nº 10.822/2018); eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestarem serviços no período eleitoral (Lei Estadual nº 11.196/2020); pessoas com deficiência (Lei Estadual nº 11.233/202); doador de sangue (Lei Estadual nº 11.635/2022).

