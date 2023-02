Inscrições para concurso do Banco do Brasil se encerram nesta semana

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Banco do Brasil tem concurso aberto

Se encerra nesta sexta-feira (24) o período de inscrições para o concurso do Banco do Brasil. Ao todo, seis mil vagas de nível médio serão disputadas, com salário de R$ 3,6 mil.

As vagas são para escriturário, sendo metade delas para agente comercial (duas mil vagas imediatas e mil para cadastro reserva) e a outra metade para agente de tecnologia (seguindo a mesma divisão).

Para os agentes comerciais, há vagas espalhadas em todos os estados brasileiros. Já no caso dos agentes de tecnologia, os postos são apenas em São Paulo e Brasília.

Para se inscrever, é necessário ter nível médio completo. O processo seletivo é composto por duas provas, a serem aplicadas no dia 23 de abril. Uma delas tem 70 questões de múltipla escolha, enquanto a outra exige a elaboração de uma redação dissertativa. Na prova de múltipla escolha, são cobrados conhecimentos de língua portuguesa, língua inglesa, matemática, atualidades do mercado financeiro e conhecimentos específicos.

A divulgação do resultado preliminar sai no dia 5 de junho, enquanto a divulgação dos resultados finais está agendada para o dia 14 de julho.

O salário de um escriturário no Banco do Brasil é de R$ 3.622,23, além de auxílio alimentação de R$ 1.014,42 e cesta alimentação de R$ 799,38. A instituição ainda conta com benefícios como participação nos lucros, vale-transporte, auxílio-creche, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a plano de saúde e odontológico, acesso a programas de educação e capacitação, bolsas de idiomas e incentivos para graduação e pós-graduação.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira pelo site da Fundação Cesgranrio , responsável pelo concurso.

Fonte: IG ECONOMIA