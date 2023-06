Inscrições para 4ª turma da aceleração de startups do Funses1 terminam nesta sexta-feira (30)

Última semana para startups e empresas de base tecnológica se inscreverem na 4ª turma do programa de aceleração de startups do Funses1. Os interessados podem fazer as inscrições pelo site fundosoberano.es.gov.br até esta sexta-feira (30).

O Funses1 é um fundo de investimentos e participações, operado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e é um dos maiores da categoria no País, com aporte de R$ 250 milhões, e deve acelerar e investir em empresas nos próximos anos, passando por todos os estágios da jornada de desenvolvimento.

O Fundo é gerido pela TM3 Capital, que contratou a empresa ACE Ventures para executar o programa de aceleração. Serão selecionadas startups que participarão da aceleração e vão receber investimentos que podem variar entre R$ 300 e R$ 800 mil.

As empresas selecionadas serão aceleradas por aproximadamente quatro meses e contarão com uma rede de mentores composta por mais de 100 profissionais e especialistas de áreas diversas como contábil, produto, gestão, marketing & vendas, jurídico e fundraising.

As empresas selecionadas serão divulgadas no mês de julho. O objetivo do Funses1 é acelerar 50 startups em cinco anos e, no mesmo período, realizar 30 investimentos diretos em startups mais consolidadas. O Fundo completou o seu primeiro ano de operação no último mês de maio com mais de R$ 33 milhões investidos, em um total de 12 aceleradas e cinco investimentos diretos. Criado em 2019, com base nos recursos oriundos da exploração de petróleo, o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo permite, a partir do investimento de receitas provenientes da indústria do petróleo e do gás natural, buscar a atração de novos negócios, gerando emprego e renda para a população do Estado do Espírito Santo.

Em 2021, o governo capixaba canalizou recursos para o Bandes, que foi responsável por criar o edital de criação do Fundo de Investimento em Participações (FIP), se consolidando como uma iniciativa de grande importância estratégica para o novo ciclo econômico local, com potencial para impactar o rumo da economia.

O capital investido pelo Funses1 deverá ser destinado às empresas de tecnologia que cumpram pelo menos um dos três critérios: 1) empresa criada no Espírito Santo; 2) empresa que tenha ou venha a ter investimentos no Estado do Espírito Santo; e 3) empresa que transfiram a sede para o Espírito Santo.

“Desde quando apresentamos a proposta deste Fundo, tínhamos a convicção que o Estado do Espírito Santo precisava não só de investimentos em empresas mais consolidadas, mas também aceleração para empresas em estágio inicial, que podem eventualmente receber investimentos subsequentes pelo próprio Fundo”, diz Felipe Marcondes de Mattos, sócio e diretor de Venture Capital da TM3 Capital.

“Queremos fomentar o ecossistema local e transformar o Espírito Santo em um polo para startups. Agora temos essa responsabilidade de selecionar e trabalhar em conjunto com esses empreendedores para, quem sabe, um dia eles se transformarem em mais unicórnios para o Brasil”, afirma Pedro Carneiro, sócio e diretor de Investimentos da ACE.

Sobre a TM3 Capital

Fundada em 2011 pelo empreendedor Marcel Malczewski, a TM3 Capital e´ uma gestora brasileira de venture capital que traz mentalidade e espírito empreendedor no seu DNA. Com mais de meio bilhão de reais sob gestão atualmente, a TM3 Capital ja´ estruturou 5 veículos de investimento e realizou mais de 60 investimentos em startups, possuindo ampla expertise e cases de sucesso com investimentos em empresas tanto de software quanto de hardware. A TM3 ja´ co-investiu ou vendeu empresas para grandes corporações, tais como: Santander, Movile, Microsoft, Trybe, Linx, Stone, Whirlpool, Sonda, Trimble e Ambev.

Sobre a ACE Ventures

A ACE Ventures é uma holding de venture capital. Atua primariamente como Venture Capital, investindo em startups early stage, e como Venture Builder, co-fundando negócios com os empreendedores. Fundada em 2012 pelos empreendedores seriais Pedro Waengertner e Mike Ajnsztajn, a ACE Ventures já realizou aportes em 150 startups, concluindo o exit de 27 dessas empresas – olhando da perspectiva dos fundadores, seria o momento em que conseguiram vender suas ações, ou parte delas, reduzindo assim sua participação na empresa -, como Decorati e Love Mondays, vendidas em 2019 para a Loft e Glassdoor respectivamente, além da Melhor Envio que foi adquirida pela Locaweb no fim de 2020. No seu track record mil startups conectadas com grandes empresas. A holding conta também com verticais de consultoria de inovação (ACE Cortex), educação (Future Dojo), finanças (Zebra Câmbio) e, em 2023, lançou dois novos negócios, como sua boutique de M&A (ACE Advisors) e a gestora para transações via corporate venture capital (ACE Outlier Capital).

Informações sobre Funses1:

www.bandes.com.br/funses1

www.funses.es.gov.br

Informações à Imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]