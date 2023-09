A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo informa que estão abertas as inscrições dos processos seletivos do CAS/2024 e CHS/2024, conforme BECG nº 047, de 04/09/2024.

O período de inscrições começou dia 05.09.2023 e vai até 24.09.2023, sem prorrogação de prazo.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES