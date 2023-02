Inscrições do concurso público para servidor do TJES terminam no próximo dia 06

Processo seletivo prevê o preenchimento de 128 vagas além da formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior.

Terminam na próxima segunda-feira (06/02) as inscrições do concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo para o preenchimento de 128 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior.

O Edital nº 01/2023, publicado no dia 09 de janeiro, reserva vagas para pessoas com deficiência, negras e indígenas, estabelece o total de 85 vagas para o cargo de analista judiciário – área judiciária – especialidade em Direito, 20 vagas para o cargo de oficial de justiça avaliador, e 02 vagas para analista judiciário – especialidade execução penal.

Além de vagas para analista judiciário de apoio especializado em Direito (05), Psicologia (05), Serviço Social (05) e Taquigrafia (01), bem como 05 vagas para analista judiciário especial – área judiciária – especialidade contador.

Há também formação de cadastro de reserva prevista para as áreas de Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Contabilidade, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Letras, Medicina do Trabalho, Comissário de Justiça da Infância e Juventude, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Taquigrafia.

A seleção será composta de provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) na data provável de 19/03.

Apenas para o Cargo 20, de analista judiciário – apoio especializado – especialidade Taquigrafia, será também aplicada prova de apanhamento taquigráfico, também de caráter eliminatório e classificatório.

Cronograma previsto

Atividade Datas previstas Período de solicitação de inscrição com isenção de

taxa de inscrição 16 a 23/01/2023

Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último

dia (horário oficial de Brasília/DF) Período de solicitação de inscrição 16/01 a 06/02/2023

Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do

último dia (horário oficial de Brasília/DF) Consulta à situação provisória da solicitação de

isenção de taxa de inscrição 30/01 a 1º/02/2023

Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último

dia (horário oficial de Brasília/DF) Prazo para a interposição de recursos contra o

indeferimento da solicitação de isenção de taxa de

inscrição 31/01 e 1º/02/2023

Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último

dia (horário oficial de Brasília/DF) Consulta à situação final da solicitação de isenção de

taxa de inscrição 07/02/2023 Disponibilização do link para verificação de

deferimento da foto encaminhada na inscrição e

prazo para novo envio de foto que atenda às

determinações do sistema 07 e 08/02/2023

Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último

dia (horário oficial de Brasília/DF) Último dia para pagamento da taxa de inscrição 08/02/2023 Divulgação da relação provisória dos candidatos

com a inscrição deferida para concorrer na condição

de pessoa com deficiência, negros e indígenas 15/02/2023 Consulta à situação provisória da solicitação de

atendimento especial 15 a 17/02/2023

Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último

dia (horário oficial de Brasília/DF) Prazo para a interposição de recursos contra o

indeferimento da inscrição para concorrer como

pessoa com deficiência e contra o indeferimento da

solicitação de atendimento especial e prazo para

alteração de opção de concorrência (negros e

indígenas) 16 e 17/02/2023

Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último

dia (horário oficial de Brasília/DF) Divulgação da relação final dos candidatos com a

inscrição deferida para concorrer na condição de

pessoa com deficiência, negros e indígenas 28/02/2023 Consulta à situação final da solicitação de

atendimento especial 28/02/2023 Divulgação do edital que informará a

disponibilização da consulta aos locais de provas 08/03/2023 Aplicação das provas objetivas e da prova

discursiva 19/03/2023 Consulta individual aos gabaritos preliminares das

provas objetivas 21 a 23/03/2023

Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último

dia (horário oficial de Brasília/DF) Divulgação do padrão de resposta da prova

discursiva 21/03/2023 Prazo para a interposição de recursos quanto aos

gabaritos oficiais preliminares divulgados e ao

padrão de resposta da prova discursiva 22 e 23/03/2023

Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último

dia (horário oficial de Brasília/DF) Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas

objetivas 24/03/2023 Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do

resultado final nas provas objetivas e provisório na

prova discursiva 14/04/2023

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência do TJ/ES e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.

** As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem publicados no Diário da Justiça Eletrônico e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_es_23.

Confira o edital na íntegra em: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/images/EDITAL_DE_CONCURSO_2023.pdf.

Vitória, 01 de fevereiro de 2023

