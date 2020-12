Inscrições abertas para webinar que vai debater ações de transparência, controle e combate à corrupção

O papel do controle interno, da transparência pública, da integridade e da correição no combate à corrupção será tema do debate promovido pela Secretaria de Controle e Transparência (Secont), na próxima quarta-feira (09), Dia Internacional de Combate à Corrupção.

O evento gratuito será realizado pela internet, das 9h30 às 12h, com transmissão pela plataforma Zoom para os participantes inscritos e também pelo canal da Secont, no YouTube. O webinar contará com palestras de especialistas nacionais nos temas. Para se inscrever é só acessar o link: https://bit.ly/EventoSecont. Os inscritos receberão certificados de participação ao final do evento.

“Combater a corrupção é obrigação de todos aqueles que estão na esfera pública. Nesse dia internacional iremos discutir temas centrais que serão relevantes para os próximos anos, criando e consolidando mecanismos institucionais de prevenção e controle da corrupção”, destaca o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata.

Para discutir o tema “Integridade nas contratações públicas”, o webinar contará com a palestra de Rodrigo Paiva. Diretor do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, Paiva é professor com especial atuação em temas de licitação, anticorrupção e processos administrativos disciplinares.

Já os desafios para a modernização do Sistema Correcional serão abordados pelo jurista Sandro Dezan. Delegado federal com vasta experiência na área correcional, Dezan é doutor em Ciências Jurídicas Públicas; em Direito; e em Direitos e Garantias Fundamentais, tendo mais de 30 livros publicados.

O auditor federal Sérgio de Paula, responsável pelo Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da CGU, debaterá o papel da auditoria interna no combate à corrupção.

Para encerrar a manhã de palestras, a diretora-executiva da ONG Open Knowledge Brasil, Fernanda Campagnucci, abordará o tema “A Importância dos Dados Abertos para o Controle Social e o Combate à Corrupção”. Confira a programação e participe!

Data – 09/12 (quarta-feira) / Horário – 9h30 às 12h

PROGRAMAÇÃO

9h30 – Abertura

Secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata



9h40 – Programas de Integridade para Contratações Públicas: Exigir ou Estimular?

Palestrante: Rodrigo Paiva

Diretor do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia Geral da União (DEAEX/AGU). Professor de Direito Administrativo, com especial atuação em temas de licitação, anticorrupção e processos administrativos disciplinares. Doutorando em Direito pela Universidad de Salamanca (Espanha).

10h10 – Modernização e Justiça no Processo Correcional: Dilema ou Oportunidade?

Palestrante: Sandro Dezan

Jurista com vasta experiência no tema correição e mais de 30 livros publicados; Doutor em Ciências Jurídicas Públicas; em Direito; e em Direitos e Garantias Fundamentais. Delegado federal e Investigador do Centro de Justiça e Governação (JusGov); professor do Programa de Pós-graduação da Escola Superior da Polícia Federal do Brasil (Escola de Governo).

10h40 – O Papel da Auditoria Interna no Combate à Corrupção: Gestão de Riscos, Governança e Controles

Palestrante: Sérgio de Paula

Auditor Federal de Finanças e Controle na CGU, responsável pelo Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna e líder em avaliações de maturidade baseado no modelo IA-CM (Internal Audit Capability Model). Graduado em Ciências Contábeis pela UnB, tem MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão pela FGV.



11h10 – A Importância dos Dados Abertos para o Controle Social e o Combate à Corrupção

Palestrante: Fernanda Campagnucci

Diretora-Executiva do ONG Open Knowledge Brasil, doutoranda em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas. Especialista em Transparência e Accountability pela Universidade do Chile, é graduada em Jornalismo e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo. Atuou como gestora de diversos projetos de abertura de dados públicos.

11h40 – Espaço aberto para perguntas e respostas

12h – Encerramento

