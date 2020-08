Inscrições abertas para vaga de estágio no 2º Juizado Especial Cível de Serra

A Revista Eletrônica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recebe, até o dia 24 de setembro, a inscrição de artigos relacionados ao tema “Poder Judiciário: eficiência, transparência e responsabilidade” para a sua edição de dezembro. O objetivo da publicação é disseminar trabalhos acadêmicos que tenham por objeto o Poder Judiciário e a prestação dos serviços jurisdicionais no Brasil.

Os autores dos trabalhos podem ser pós-graduados em nível de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Serão aceitas publicações com até três autores, desde que um deles tenha a devida formação. O texto – escrito obrigatoriamente em português – deverá seguir os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos nas Diretrizes para Autores. E as citações em línguas estrangeiras devem ser obrigatoriamente traduzidas.

Os artigos serão submetidos à análise prévia da coordenação, para que seja observada a sua adequação à linha editorial da Revista CNJ. Os trabalhos também serão remetidos à análise técnica de pareceristas anônimos, com doutorado na área, indicados pelo Conselho Editorial da publicação. Todos os elementos que permitam a identificação de seus autores serão suprimidos, seguindo o sistema do double blind peer review (formato duplo-cega), que não permite a distinção entre os autores.

Após a publicação na Revista CNJ, os trabalhos poderão ser divulgados em outros veículos, desde que citada a fonte original. A seleção não envolve qualquer remuneração pela avaliação e publicação dos artigos na Revista CNJ nem qualquer tipo de mídia impressa (papel) ou eletrônica (Internet, CD-Rom, e- book etc.).

Revista do CNJ

O primeiro volume da revista, lançada em 2015, reuniu análises sobre os principais temas relacionados à atuação do CNJ. O segundo volume, lançado em 2017/2018, reuniu conteúdos produzidos por profissionais do CNJ sobre diversos temas, como a Interoperabilidade e a Violência Institucional no Sistema Prisional; os desafios do Sistema de Julgamento Concentrado de Demandas Repetitivas e as Condenações e Absolvições do Tribunal do Júri. A terceira edição da Revista CNJ abordou a temática da Eficiência, Transparência e Responsabilidade no Poder Judiciário. Em junho deste ano, foi lançada a Edição comemorativa dos 15 anos de instalação do Conselho Nacional de Justiça.

Serviço Para fazer seu cadastro e submeter o artigo eletronicamente no sistema, clique no link a seguir: https://www.cnj.jus.br/ojs/index.php/revista-cnj/index

Vitória, 10 de agosto de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: CNJ/Elza Silva | [email protected]

Andréa Resende

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br