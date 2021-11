Inscrições abertas para Semana Justiça pela Paz em Casa, que acontece na próxima segunda, 18

A 19º edição do evento traz o tema Ouvidoria da Mulher.

A abertura da 19ª Semana Justiça pela Paz em Casa acontece na próxima segunda-feira (22), das 10 às 12 horas, no Salão Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O evento acontecerá em formato presencial, com respeito às Regras de Biossegurança, estabelecidas pelo TJES no Ato Normativo nº 88/2020.

Clique no link a seguir para se inscrever: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5qzT_nHrl5i1npX7SsqhSt292C3yMO9ZP9TsS49InB1kj2g/viewform

A palestrante convidada será a promotora Gabriela Prado Mansur, que participa pela segunda vez do evento para falar sobre a Ouvidoria da Mulher, um canal de atendimento específico, criado pelos órgãos públicos, para atender mulheres vítimas de violência.

O tema não foi escolhido por acaso. Durante a solenidade de abertura da Semana Justiça pela Paz em Casa no Espírito Santo, será lançada a Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Justiça capixaba. O atendimento a este público específico será integrado ao serviço já prestado pela Ouvidoria Judiciária.

De terça a sexta-feira, 23 a 26 de novembro, também serão retomados os atendimentos presenciais do Ônibus Rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha, que estará em frente ao Fórum da Prainha, na Praça Otávio Araújo, em Vila Velha.

Para garantir o distanciamento social, o período da manhã, entre 9 e 12 horas, foi reservado ao atendimento psicossocial, com o apoio da Prefeitura de Vila Velha, e ao atendimento jurídico, que será feito por advogadas voluntárias da OAB-ES. Já o período da tarde, entre 13 e 17 horas, será destinado à análise dos pedidos de medidas protetivas.

