Inscrições abertas para retiro de carnaval em São Mateus

Vista sua melhor fantasia e desfile no Corredor da Folia brincando nos blocos de Carnaval em Guriri. E na Ilha estão confirmados nada menos que 14. Tem para todos os segmentos e gostos, com um objetivo em comum: se divertir muito!

Entre os confirmados estão o Bloco Acessível, um dos maiores sucessos do Carnaval passado, composto por pessoas com deficiência e com dificuldade de locomoção. E Guriri vai também de Bloco Infantil, com as crianças mais animadas e fantasiadas do Planeta; Forró Raiz, com a geral dançando forró na avenida; Urubuzada da Ilha, com as cores do Flamengo; NosTravamos, que mais parece uma escola de samba, com destaques e carros alegóricos; e Carnarock, que levará o bom e velho rock and roll para o Carnaval.

E a comissão de frente do Corredor da Folia contará ainda com blocos tradicionais, como Bola Preta, do Pintinho, Bandinha da Ilha, Saudades de Outrora, e muito mais.

ESCOLHA SEU BLOCO E CAIA NA FOLIA!

21/02 – (SEXTA-FEIRA)

22h00 – Bloco Forró Raiz

22/02 – (SÁBADO)

18h30 – Bloco CarnaRock

19h30 – Bloco Folia Acessível

20h00 – Bloco da Música Eletrônica

21h00 – Bloco Saudades de Outrora

23/02 – (DOMINGO)

16h30 – Bloco Botequim São Benedito

17h30 – Bloco Clubelândia – O Mundo Infantil das Crianças

19h30 – Bloco Folia Acessível

20h30 – Bloco NosTravamos + Bandinha da Ilha + Bloco das Belas

21h00 – Bloco Saudades de Outrora

24/02 – (SEGUNDA-FEIRA)

16h30 – Bloco Infantil

18h00 – Bloco Folia Acessível

17h30 – Bloco Bola Preta

19h00 – Bloco do Pintinho

20h30 – Bloco NosTravamos + Bandinha da Ilha + Bloco das Belas + Afrozumba

21h00 – Bloco Saudades de Outrora

22h30 – Bloco Urubuzada da Ilha

25/02 – (TERÇA-FEIRA)

19h00 – Bloco Bola Preta

21h00 – Bloco Saudades de Outrora