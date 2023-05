Inscrições abertas para psicólogo(a) no CRJ Novo Horizonte

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Novo Horizonte, localizado na Serra, está contratando psicólogo(a). Os currículos podem ser enviados até esta quinta-feira (18).

O salário é de R$ 3.510,00, além de vale-alimentação e vale-transporte. A carga horária para a vaga é de 40 horas semanais. As inscrições acontecem no site do Cieds, organização parceira da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) e responsável pela gestão do CRJ Novo Horizonte.

A primeira fase da seleção será composta por avaliação desses documentos. Em seguida, os aprovados passam por entrevista eliminatória.

CRJ Novo Horizonte

O Centro de Referência Novo Horizonte é o maior CRJ da Serra. É o segundo a ser inaugurado no município, em junho de 2022. O equipamento funciona em um amplo galpão com diversas salas multiuso, laboratório criativo, sala de computadores, de dança e conta com uma pista de skate.

As juventudes de toda a região de Novo Horizonte, na Serra, fazem de graça cursos, oficinas de geração de renda, passeios, usar computadores para estudo ou lazer, usar salas para reuniões ou encontros, fazer empréstimo de equipamentos, entre tantos serviços prestados pelo CRJ.

Estado Presente

O Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência. O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.

Dentro desse projeto, foram implantados 14 CRJs em todo o Estado. Mais informações em www.juventudes.es.gov.br.

“Esta é mais uma importante entrega do Governo do Estado para as juventudes. Já inauguramos todos os 14 CRJs que planejamos. Eles estão transformando vidas e trazendo mais oportunidades para as nossas juventudes. Esses equipamentos são uma das grandes entregas do Estado Presente e representam o maior investimento já feito às juventudes no Espírito Santo. É uma reivindicação antiga das juventudes que se concretizou”, pontuou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Serviço:

Etapas do Processo Seletivo para Psicólogo(a) no CRJ Novo Horizonte (Serra)

Publicação do Edital: 15/05/2023

Inscrição de currículos no site: 15/05/2023 a 18/05/2023

Seleção por meio da análise curricular: 19/05/2023 a 22/05/2023

Publicação do resultado da análise curricular: 23/05/2023

Entrevistas: 24/05/2023 a 25/05/2023

Divulgação do resultado do Processo Seletivo: 26/05/2023

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no ES

Danielly Campos

(27) 3636-1330 e (27) 99231-5186

[email protected]