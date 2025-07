Inscrições abertas para Prêmio Cafés Especiais de Santa Teresa

Vem aí a quinta edição do Prêmio Cafés Especiais de Santa Teresa. O evento é uma realização do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e da Prefeitura de Santa Teresa. O período de pré-inscrição terá início a partir desta segunda-feira (21) e vai até o dia 02 de setembro. A ação tem o objetivo de incentivar a produção de cafés de alta qualidade, atendendo aos regulamentos nacionais de boas práticas de produção e aos quesitos de sustentabilidade para a cadeia produtiva cafeeira.

Podem participar cafeicultores de café arábica (Coffea arabica) e Canéfora (Coffea canephora) do município, sendo necessária a apresentação da ficha de inscrição e documento do imóvel. Interessados devem procurar o Escritório Local de Desenvolvimento Rural (ELDR) do Incaper em Santa Teresa ou Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Santa Teresa (Smad).

Para a edição deste ano, o pódio de vencedores subiu de três para cinco colocados premiados em cada categoria. Confira o regulamento completo, publicado pelo município, neste link.

As premiações para o quesito Qualidade nas categorias Arábica e Conilon se darão da seguinte forma: os 1º, 2º, 3º, 4º e 5º colocados receberão troféus e os respectivos valores de R$ 6 mil, R$ 4,5 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil. Já as premiações para a sustentabilidade nas categorias Arábica e Conilon para os 1º, 2º e 3º colocados serão, respectivamente, de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil reais, juntamente com troféus.

“O objetivo de todos realizadores e parceiros é promover e incentivar a produção de cafés especiais no município de Santa Teresa, tanto para o arábica quanto para o conilon, atendendo às boas práticas agrícolas e critérios socioambientais, estabelecidos pelo currículo de sustentabilidade do Incaper. Nos últimos anos, os cafés de Santa Teresa começaram a se destacar nos âmbitos Estadual e nacional, resultado do trabalho desenvolvido pelas instituições e, principalmente, pelos cafeicultores”, disse o coordenador da Comissão Organizadora do Prêmio e técnico do Incaper, Cassio de Faria Venturini.



O evento

O Prêmio dos Cafés Especiais de Santa Teresa – Edição 2025 consiste no reconhecimento dos produtores rurais de Santa Teresa que produzem cafés Arábica e Canéfora, com o objetivo de incentivar a produção de cafés de qualidade, atendendo às boas práticas de produção e, consequentemente, os quesitos de sustentabilidade para a cadeia produtiva cafeeira.

“O Prêmio Cafés Especiais de Santa Teresa é mais do que uma celebração da qualidade do café produzido na região: é um símbolo de reconhecimento ao trabalho árduo do produtor rural e da valorização do homem do campo. Em um município com forte tradição cafeeira, esse prêmio representa o orgulho de uma comunidade que planta, colhe e transforma grãos em verdadeiras jóias da agricultura”, destacou o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Santa Teresa, Robson Erler.

O evento de encerramento e premiação dos vencedores será realizado no dia 29 de outubro.

Informações à Imprensa:

Gerência de Transferência de Tecnologia e Conhecimento (GTTC) do Incaper

Daniel Borges

(27) 98849-3139

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES