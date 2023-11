Inscrições abertas para o Vestibular Fames 2024

Estão abertas as inscrições para o Vestibular da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Os interessados devem acessar o site do vestibular (www.vestibular.fames.es.gov.br). A taxa de inscrição é de R$ 29,50 e deverá ser paga por meio do endereço https://e-dua.sefaz.es.gov.br/.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 16 de novembro, exclusivamente no site, onde estão todas as informações sobre o processo seletivo. São 120 vagas para cursos de graduação com habilitação em Instrumentos, Canto, Música Popular e Educação Musical.

Veja abaixo os principais atalhos:

Baixar o Edital:

Baixe o documento do Edital e leia atentamente todas as instruções: https://cutt.ly/lwRjr2oY

Como pagar a taxa de inscrição?

Nessa página você acessa o site da Secretaria da Fazenda e também pode baixar o tutorial de como gerar o boleto: https://cutt.ly/UwRjqNvq

Como fazer a inscrição?

De posse do comprovante de pagamento da taxa, acesse a página com os links de cada curso para inscrição no processo seletivo: https://cutt.ly/5wRjeftI

Vagas

Consulte as vagas em cada curso e no instrumento desejado: https://cutt.ly/xwRjpw5Z

Acessibilidade

Para facilitar o acesso de pessoas surdas, a Fames disponibilizou no site um vídeo com o resumo do Edital traduzido em libras: https://cutt.ly/qwRjfKPE

No site também estão disponíveis todos os conteúdos a serem estudados para as provas. Neste ano, serão duas fases, que acontecerão no dia 14 de dezembro, nas instalações da Fames:

1ª Etapa (manhã): Redação e prova objetiva de conhecimentos musicais;

2ª Etapa: (tarde): Provas de leitura musical e habilidade instrumental/canto.

Vale lembrar que a Fames é uma instituição estadual de Ensino Superior que oferece gratuitamente à comunidade os cursos de bacharelado e licenciatura em Música.

