Inscrições abertas para o Prêmio Elas

Estão abertas as inscrições para o prêmio Elas, uma iniciativa da Secretaria Estadual das Mulheres (SESM). As instituições interessadas podem se inscrever suas iniciativas a partir desta quinta-feira (09), até o dia 22 de novembro, das seguintes formas:

Eletrônica: através do e-mail [email protected], ou pelo sistema e-docs com o assunto “Proposta – Prêmio Elas – Prêmio Elas – 1º Prêmio de Boas Práticas do estado do Espírito Santo”, até as 18 horas do dia 17/11/2023.

Presencial: Envio do formulário por via postal no endereço da secretaria, Av. Governador Bley, 236 – Ed. Fábio Ruschi – 6º andar – Centro – Vitória – ES. CEP: 29.010-150, no envelope lacrado, sem identificação da instituição, até o dia 22/11/2023 as 17h.

Serão premiadas três Organizações da Sociedade Civil e seis Organizações sem CNPJ, nos eixos do Empreendedorismo Feminino; Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e Promoção da Igualdade de Gênero. O edital está disponível no link. https://mulheres.es.gov.br/editais-2

A primeira edição do Prêmio Elas é uma iniciativa da SESM, e busca valorizar e fortalecer o trabalho realizado por essas organizações, além de incentivar a disseminação de boas práticas.

A secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, destacou a importância do prêmio. “O trabalho feminino, seja ele em organizações não governamentais, movimentos, coletivos ou outras formas de organização, é responsável por proporcionar emprego, renda e dignidade para milhares de mulheres no Estado, combatendo, inclusive, a violência doméstica e o Prêmio Elas, reconhece e valoriza as organizações que se destacam nessas áreas, buscando refletir e fortalecer seu trabalho”, afirmou.

Cronograma do Prêmio Elas:

– Período de Inscrições (Entrega dos projetos): 09/11/2023 a 22/11/2023

– Publicação da portaria com os nomes dos componentes da Comissão Julgadora: 07/11/20203

– Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção: 23/11/2023 a 28/11/2023

– Publicação da Lista provisória dos finalistas: 29/11/2023

– Prazo Interposição de recursos contra o resultado preliminar: 30/11/2023 a 06/12/2023

– Avaliação dos recursos interpostos contra a lista provisória das finalistas: 07/12/2023 a 10/12/2023

– Lista definitiva das finalistas: 11/12/2023

– Cerimônia de Entrega da Premiação: 15/12/2023

Informações para a imprensa

Assessoria de Comunicação da SESM

Tainá Campos

(27) 99850-5294

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES