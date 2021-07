Inscrições abertas para o curso ‘Educando para Boas Escolhas On-line’

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio da equipe Sedu Digital, abriu 10 mil vagas para o curso on-line e autoinstrucional “Educando para Boas Escolhas On-line”, destinado aos profissionais das Redes Estadual e Municipais de Ensino do Espírito Santo. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 18 de julho, por meio do link: https://forms.gle/NzkupGub8h7bgxJ86.

O curso visa a preparar os profissionais da educação para o uso seguro, responsável e consciente da internet e foi idealizado pela SaferNet, com apoio do Google, para facilitar e ampliar a incorporação dessa temática nas salas de aula e nos projetos escolares. O curso visa também a apoiar com conteúdos atuais que versam sobre como enfrentar os problemas e desafios gerados com o aumento do uso da internet, tanto em relação à segurança de dados, direitos e deveres quanto com cuidados com a comunicação com a saúde mental.

Sobre o curso “Educando para Boas Escolhas On-line”:

– Carga horária: 80 horas

– Inscrição: 28 de junho a 18 de julho de 2021

– Realização do curso: 27 de julho a 27 de setembro de 2021

– Local: plataforma de cursos da Sedu/Cefope

– Público-alvo: profissionais da educação das Redes Estadual e Municipais

– Certificação: Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo (Cefope)

Dúvidas, entrar em contato com a técnica responsável: Wânia Soares ([email protected])

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon / Soraia Camata