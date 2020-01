Inscrições abertas para estagiário de pós-graduação em direito no Tribunal de Justiça

Interessados na vaga aberta no gabinete do desembargador Namyr Carlos de Souza Filho poderão se inscrever até às 19h do dia 31 de janeiro.

Foram abertas nesta sexta-feira (24/01) e seguem até o dia 31 de janeiro, as inscrições para participar do processo seletivo para contratação de estagiário de pós-graduação em direito, com atuação no gabinete do desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O Informativo foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (e-diario) desta sexta-feira (24). A bolsa de complementação de estudos para estagiário de pós-graduação é no valor de R$ 1.200. O estagiário também receberá o auxílio transporte no valor de R$ 95.

Os interessados devem entregar curriculum vitae, histórico escolar, comprovante de estar cursando a pós-gradução e, ainda, uma declaração de que não possui parentesco com magistrados ou servidores públicos em cargos de direção ou assessoramento no Poder Judiciário Estadual.

A carga horária do estagiário será de 06 horas diárias e 30 horas semanais, com das 13 às 19h.

Poderão participar do processo seletivo, estudantes regularmente matriculados e/ou com frequência efetiva em cursos presenciais ou à distância, em Pós-Graduação em direito, vinculados às Instituições de Ensino conveniadas com o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não possuam vínculo profissional, ou de estágio, com advogado ou sociedade de advogados.

A prova, com duração de três horas, será aplicada no dia 7 de fevereiro de 2020, às 15h, em sala específica, situada na Corregedoria Geral de Justiça, localizada na Avenida José Batista Parra, nº 320, Enseada do Suá – Vitória/ES, “podendo, entretanto, o local das provas ser modificado, sem prejuízo de ulterior comunicação dos respectivos candidatos”, diz o informativo.

O certame consistirá em prova de questões objetivas e discursivas, envolvendo conhecimentos em Direito Público Interno (Constitucional, Administrativo, Tributário e Processual Civil), Direito Privado: Comercial e Civil, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, Lei de Alimentos, Lei de Locações, Lei do Mandado de Segurança, Lei de Improbidade Administrativa e jurisprudência dos tribunais de superposição e deste Tribunal.

Segundo o Informativo nº 001/2020, compete ao candidato acompanhar a publicação das informações relativas ao processo seletivo no site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, notadamente na hipótese de eventuais alterações referentes à data, horário e local de aplicação da prova.

A avaliação será realizada sem consulta a qualquer tipo de material, não sendo permitida a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos, livros, anotações, dentre outros materiais, sendo eliminado do processo seletivo o candidato que não observar essas determinações.

Os estudantes que obtiverem a maior pontuação, limitado aos 05 (cinco) melhores classificados, serão convocados segundo a ordem de classificação decrescente, para entrevista com a autoridade solicitante, que analisará exclusivamente a aptidão do respectivo candidato para a vaga, conforme as demandas da unidade e o perfil acadêmico desejado, restando somente convocado o candidato subsequente, na hipótese de inaptidão do candidato melhor classificado, anteriormente avaliado.

O Edital de Classificação Final será divulgado site do TJES contendo, o nome do candidato, o número de inscrição, as notas e a ordem de classificação.

O gabinete do desembargador Namyr Carlos de Souza Filho é situado no 2º andar do Tribunal de Justiça, no Palácio Renato de Mattos, na rua desembargador Homero Mafra, na Enseada do Suá.

24 de janeiro de 2020

