Inscrições abertas para coletivos nas ações da Agência de Economia Criativa Experimental

Estão abertas, em formato de “fluxo contínuo ” (em que as inscrições podem ser feitas a qualquer momento), o cadastramento no Edital 002/2022, da Agência de Economia Criativa Experimental (Agecx) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A iniciativa é um projeto de extensão multicampi do Ifes, que é um parceiro da Secretaria da Cultura (Secult), nas ações para o desenvolvimento da plataforma Hub Criativo Virtual, realizadas pelo Programa ES+Criativo.

Esta é a segunda fase do projeto previsto pela Agecx. A primeira fase cadastrou 52 coletivos interessados em fazer oficinas de formação para aquisição de competências em leitura, escrita e audiovisual, que acontecerão até o mês de agosto de 2022.

Na nova etapa, os coletivos têm a opção de também atuarem nas atividades de formação, por meio de uma habilitação para o compartilhamento da metodologia que desenvolvem nos territórios. “O objetivo é a estruturação de uma rede plural e diversificada, que estimule os compartilhamentos de experiências e saberes dos coletivos sobre os territórios, visando ao desenvolvimento regional sustentável”, explica o coordenador da Agecx, professor Robson Malacarne.

Para a gerente de Economia Criativa da Secult, Lorena Louzada, o edital complementa as demais atividades desenvolvidas pela Secult, fortalecendo o Programa ES+Criativo. “Os coletivos têm um papel fundamental na estruturação dos territórios criativos”, ilustra.

As inscrições deste edital ficarão abertas até fevereiro de 2023, quando deve acontecer uma atualização. O edital completo e o formulário de inscrições estão disponíveis aqui.

