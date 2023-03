Inscrições abertas para a Olimpíada de Matemática da Unicamp

Estão abertas as inscrições para a 39º edição da Olimpíada de Matemática da Unicamp (OMU), que podem ser feitas pelo endereço https://www.olimpiada.ime.unicamp.br/. O projeto é voltado para estudantes e professores de escolas públicas e particulares de todo o País. Para participar, os interessados precisam formar equipes com três estudantes do Ensino Fundamental (8º e 9º anos) e/ou do Ensino Médio, além de um professor responsável. As inscrições prosseguem até o dia 6 de abril.

Serão realizadas três fases: as duas primeiras de forma virtual, com duração de uma semana cada; a terceira fase será presencial, a ser realizada no dia 02 de setembro, na Unicamp, em Campinas, São Paulo.

Mais informações no site: www.olimpiada.ime.unicamp.br

