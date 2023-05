Inscrições abertas para a 3ª edição do Concurso de Qualidade Café Conilon de Rio Bananal

As inscrições para a 3ª edição do Concurso de Qualidade Café Conilon, que será realizado no município de Rio Bananal se iniciaram em abril e vão até o dia 25 do mês de agosto. A participação do concurso é gratuita e aberta para todos os produtores de café da espécie Coffea Canephora, produzidos em Rio Bananal, em 2023.

O concurso será realizado pela equipe do Escritório Local de Desenvolvimento Rural (ELDR) do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) de Rio Bananal em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Escola Família Agrícola (EFA) do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), Sindicato Rural de Rio Bananal e Sindicato dos Trabalhadores, Agricultores e Agricultoras Familiares do município.

O objetivo da iniciativa é obter um diagnóstico dos cafés produzidos no município e valorizar produtores que se destacam pela qualidade e sustentabilidade na produção, fortalecendo a cadeia produtiva de café Conilon.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Rio Bananal atingiu o posto de maior produtor de café conilon do Brasil. Nesse cenário, o extensionista do Incaper local, Bruno Pella, contou que os resultados dos últimos concursos contaram com cafés especiais de até 83 pontos, o que surpreendeu as expectativas de qualidade e sustentabilidade, na ocasião.

“No quesito quantidade e qualidade na produção de café conilon, Rio Bananal tem protagonizado os cenários estadual e nacional. Porém, para conferirmos maior sustentabilidade à atividade e expandir a nossa janela de oportunidades, de crescimento, de agregação de valor para os agricultores familiares, temos realizado várias ações de transferência de conhecimento e tecnologia. Entre eles, a realização do concurso de qualidade, para que os produtores possam aperfeiçoar, cada vez mais, as suas práticas no campo, alcançando cafés especiais, com qualidade superior”, explicou Bruno Pella.

Confira o regulamento (clique aqui).

Para se inscrever basta ligar para (27) 3265-1104 ou escrever para [email protected]



