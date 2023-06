Inscrições abertas para 2º Festival Brasileiro de Pimenta Rosa em São Mateus

O 2º Festival Brasileiro de Pimenta Rosa será realizado entre os dias 23 e 25 de junho, na comunidade do Nativo, em São Mateus. Trata-se de uma iniciativa do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), desenvolvida com a Associação de Produtores e Extrativistas de Aroeira do Espírito Santo (Nativa) e a Prefeitura de São Mateus. O evento tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva, por meio de uma extensa programação, e conta com um espaço de integração que contempla atores nos âmbitos regional, estadual e nacional.

“O Incaper desenvolve pesquisas e ações em extensão rural e assistência técnica há alguns anos na cadeia produtiva da pimenta-rosa. Há mais de 15 anos nós acompanhamos essa cadeia produtiva, também por meio de um Grupo de Trabalho Aroeira do Incaper. Convidamos todos os produtores de pimenta-rosa e interessados na atividade a participarem do evento. Essa será mais uma oportunidade para troca de experiências e contatos, com a proposta de melhorarmos ainda mais toda a cadeia produtiva e atendermos as exigências do mercado”, destacou a coordenadora de Recursos Naturais do Incaper e pesquisadora, Fabiana Ruas.

Para dar as boas-vindas aos participantes do 2º Festival Brasileiro de Pimenta Rosa em São Mateus, nesta terça-feira (20) e quarta-feira (21), a instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e engenheira de alimentos, Maria Zanuncio, ministra uma Oficina de Culinária com pimenta-rosa, na comunidade do Nativo, com os associados. Os alimentos produzidos serão expostos durante o evento para a degustação.

A programação do 2º Festival Brasileiro de Pimenta Rosa contará com temas relevantes, como o cenário da produção e da cadeia produtiva de pimenta-rosa no Espírito Santo; projetos integrados para a produção da pimenta-rosa; indicadores econômicos; manejo agroecológico e produção orgânica; indicação de procedência; ações de pesquisa e extensão rural para a cadeia produtiva; benefícios do setor para saúde e beleza, entre outros assuntos.

O roteiro do evento também contará com homenagens aos primeiros extrativistas do Estado e com espaços destinados à atividades lúdicas e culturais, além de almoço e degustação com cardápio temático de produtos à base de pimenta-rosa, além de uma aula-show de gastronomia da Mata Atlântica.

Também fazem parte da programação a “Tenda Cura”, com um espaço de atendimento à saúde, com práticas integrativas reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a realização de uma noite cultural ao som de Jongo, com dança e ritmos que contemplam as ancestralidades.

Visita técnica na Associação Nativa



No próximo domingo (25), último dia do evento, a programação contará com uma visita técnica na sede da Associação de Produtores e Extrativistas de Aroeira do Espírito Santo (Nativa), coordenada pelo engenheiro agrônomo e consultor do Instituto Peroá, Paulo Radaik.

A área da Nativa tem recente vitrine de plantas de aroeira e área de secagem, onde ocorre o beneficiamento de pimenta-rosa da Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré (Coopbac).

Aroeira ou pimenta-rosa

A aroeira ou pimenta-rosa é uma espécie originária da América do Sul, com ampla ocorrência no litoral brasileiro, predominantemente nas áreas de influência do Bioma da Mata Atlântica.

No Espírito Santo, é explorada em praticamente todos os municípios litorâneos, basicamente nas áreas de restinga e dos tabuleiros costeiros. Nos municípios do norte e noroeste do Estado, é cultivada comercialmente em sistemas de monocultura e consorciada com outras culturas, tendo grande importância no mercado nacional, além de ser exportada para vários países, gerando importante fonte de renda para os agricultores e a indústria.

A pimenta-rosa também vem ganhando o mundo e já se destaca como um dos mais sofisticados condimentos da cozinha internacional. A espécie nativa do litoral capixaba é muito valorizada na Europa e o consumo é apreciado em todo o mundo. Por conta da valorização no exterior, a pimenta-rosa já desponta como um dos principais produtos de exportação do Estado.

O Incaper e a Associação de Produtores e Extrativistas de Aroeira do Espírito Santo atuaram com diversas entidades para o reconhecimento das Indicações Geográficas (IGs) para a pimenta-rosa. Atualmente, eles aguardam as avaliações do laudo que atende às últimas exigências para a delimitação da área geográfica de produção da indicação de procedência “São Mateus” para a aroeira.

Confira a Programação Completa: https://festbrpimentarosa.com.br/programacao.php

Link para as inscrições: https://festbrpimentarosa.com.br/inscricao.php



