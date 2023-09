Inscrições abertas para 16ª edição do Prêmio Sedu: Boas Práticas na Educação

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu, nesta quinta-feira (14), as inscrições para a 16ª edição do Prêmio Sedu: Boas Práticas na Educação. A grande novidade desta edição é a premiação em dinheiro decorrente da promulgação da Lei nº 11.814, e do Decreto nº 5.497-R, que estabelece as diretrizes regulatórias para o prêmio.

Para a inscrição do relato de prática, o autor deve fazer o download do template do relato, conforme disponibilizado no link: https://drive.google.com/drive/folders/1oeEPFHspwoJVu18IcaecLkdBKq9DfihM?usp=sharing e no site do Prêmio, até o dia 10 de outubro. Acesse o site: https://premioboaspraticas.sedu.es.gov.br/.

O Prêmio é destinado à valorização de professores, pedagogos, coordenadores pedagógicos, coordenadores de turno, coordenadores administrativos, de secretaria e financeiros; e diretores das unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo, pela contribuição dada à melhoria da qualidade da educação, por meio do desenvolvimento de experiências pedagógicas e de gestão bem-sucedidas.

As inscrições podem ser realizadas em duas categorias: I – Boas Práticas para a Sala de Aula (destinadas aos professores de todas as etapas e modalidades de ensino no âmbito da Educação Básica e Profissional, além de pedagogos e coordenadores de turno), e II – Boas Práticas da Gestão Escolar (destinada a coordenadores administrativos, de secretaria e financeiros; coordenadores pedagógicos e diretores).

Segundo o regulamento, os inscritos devem relatar práticas desenvolvidas a partir dos objetivos definidos no mapa estratégico da Sedu 2023-2026, que norteiam o processo de ensino e de aprendizagem nas escolas.

Para concorrer a esta edição, podem se candidatar autores de relatos de práticas que atendam às seguintes condições: I – ter sido desenvolvido no âmbito de uma unidade escolar da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo; II – ter sido desenvolvido no ano letivo de 2023; III – ter comprovação de resultados já alcançados; IV – ter sido elaborado em consonância com os critérios do regulamento que consta na Portaria: leia AQUI.

Lançamento

O lançamento desta edição do Prêmio Sedu: Boas Práticas na Educação ocorreu nessa quarta-feira (13), com uma live no canal da Sedu no YouTube, que contou com as participações do subsecretário de Estado de Planejamento e Avaliação, Marcelo Lema del Rio Martins; do assessor da Subsecretaria de Articulação Educacional, Vinícius Oakes; e da gerente de Gestão Escolar, Mayara Lima Candido.

