Insatisfeita com corpo, mulher emagrece 20 kg e se casa de novo com mesmo marido

Muitas mulheres encaram a cerimônia de casamento como única e especial, mas, as vezes, o dia acaba não sendo o melhor da vida. Uma situação dessas viveu a inglesa Louise Back, de 47 anos.

Reprodução/ The Sun Louise Back emagreceu 20 kg e se casou novamente com o marido Richard

Em 2007 ela se casou com o namorado Richard. Na época, Louise estava acima do seu peso e usava tamanho 60 desde o nascimento de sua primeira filha, Olivia, em 1997. O casamento ocorreu normalmente, mas a mulher conta ao jornal The Sun que seu vestido parecia ‘um lençol amarrado’ e anos depois ficou chateada com as fotos da cerimônia.

“Nosso casamento foi adorável, mas odiava estar nas fotos. Eu tinha 30 anos e usava um vestido que pedi online – era do tamanho de um lençol. Eu não estava feliz, mas não disse nada – nem mesmo para Richard”, explica.

Tudo mudou em 2013, durante a festa de Natal, quando Louise disse ter se sentido humilhada vendo as imagens do casório. Então, ela se juntou ao grupo Slimming World e emagreceu 20 kg em cinco anos com alimentação saudável e exercícios.

O marido notou o esforço dela e, como presente, comprou um novo vestido de casamento tamanho 40 e reservou um resort de luxo na República Dominicana para os dois renovarem os votos.

‘Era o casamento que eu sempre sonhei em ter, mas nunca pensei que conseguiria. Tivemos o dia mais incrível com uma cerimônia na praia. Nunca tinha me sentido tão linda na minha vida. Olhando no espelho depois de fazer meu cabelo e maquiagem, chorei um pouco”, afirma.

“Essa sou eu. Me sinto mais feliz, com mais energia, capacidade de fazer coisas que nunca teria feito, como parapente no exterior. Perder peso realmente mudou minha vida”, finaliza Louise.