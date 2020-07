Inquilino corta dedos de idosa após matá-la e leva ao banco para saque

Homem teria atraído a dona do imóvel, Dionélia Giacometti e o marido com a desculpa de haver um vazamento na pia da residência

Um inquilino de um imóvel localizado em Colorado do Oeste, em Rondônia, confessou à polícia que matou e decepou quatro dados das mãos da locatária com o intuito de sacar dinheiro da conta bancária da idosa. Os dedos foram levados no bolso do suspeito até uma agência, com o intuito de usá-los para a biometria. O crime aconteceu no último domingo e foi divulgado pela Polícia Civil em uma coletiva que aconteceu nesta quarta-feira.

O homem teria atraído a dona do imóvel, Dionélia Giacometti , com a desculpa de haver um vazamento na pia da residência. Dentro da casa, ele teria derrubado a idosa e a estrangulado. Com a ajuda de torniquetes, teria decepado os dois dedos indicadores e os dois polegares.

O delegado Núbio Lopes, responsável pelo caso, contou ao G1 Rondônia como o crime foi executado pelo inquilino . “Ele, então, pegou uma pequena corda, deu a volta no pescoço de Dionélia e a estrangulou. O inquilino fez torniquete no dedo indicador esquerdo e direito (da idosa) e também torniquetes nos dois polegares. Ele usou uma faca e cortou os dedos de ambas as mãos. Depois ele foi até a casa da vítima, vasculhou bolsas e cômodos atrás de cartões de crédito e de débito e dinheiro. O suspeito fez isso para que pudesse realizar a leitura biométrica e assim fazer saque na conta da vítima, no Banco do Brasil”.

Com as senhas e os dedos da idosa, o suspeito tentou diversas vezes realizar os saques, mas sem sucesso. A esposa do inquilino o aguardava no carro, do lado de fora do banco.

O marido de Dionélia também foi morto pelo suspeito no mesmo dia. A polícia aponta que Eldon Mai foi golpeado na nuca com um cabo de enxada assim que teria entrado na residência.

Os corpos do casal foram encontrados nesta terça-feira (7), enterrados perto de uma rodovia na cidade de Chupinguaia , em Rondônia. O crime foi descoberto após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordar o veículo em que estava um homem, uma mulher e uma criança de 10 anos, que estava no nome de Dionélia.

O suspeito ao ser questionado confessou que matou os idosos para roubá-los e foi preso, junto com a esposa. A criança ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar.

(*O Dia)