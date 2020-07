Inquérito Sorológico vai testar mais de 2.500 pessoas em São Mateus

O supermercado foi inaugurado nesta terça-feira e era grande o movimento de pessoas no momento do acidente

Uma mulher, Vera Lucia Madalena, de 40 anos, sofreu um grave acidente nesta tarde de terça-feira (28) em frente ao Hiper Casagrande, no dia de sua inauguração às margens da BR-101 no perímetro urbano de São Mateus. O acidente foi na lateral da rodovia.

O acidente envolveu uma motocicleta preta e a bicicleta em que se encontrava a mulher que foi socorrida e levada para o Hospital Roberto Silvares em estado grave. O motociclista sofreu ferimentos nas pernas e braço e também foi levado para o mesmo hospital.

Equipe da Eco-101 e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas. A mulher é funcionária de uma loja de material de construção que fica a poucos metros do local do acidente.

